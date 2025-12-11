Със сериозни щети, но в стабилно положение е танкерът „Кайрос“, показа проверка на МТС

Т анкерът „Кайрос“ е в стабилно положение, няма замърсяване на околната среда и предстои да започнем подготовка за извеждането му на безопасно място. Това заяви директорът на ИА „Морска администрация“-Бургас Живко Петров след извършения днес първи оглед на кораба, съобщиха от Министерство на транспорта и съобщенията (МТС).

В сряда инспектори от ИА „Морска администрация“ и екип на Гранична полиция се качиха на борда на кораба за първа проверка. Потвърдена при огледа е предварителната информация за сериозни щети в задната част на кораба.

„Корабът е абсолютно лишен от възможност самостоятелно да осигурява електрическо захранване или да използва каквито и да било механизми. Двигателите са извън строя, а аварийният дизел-генератор не работи”, заяви кап. Живко Петров.

„Огледът потвърждава, че в машинното отделение е постъпила вода вследствие на пробойна в кърмата, получена след удар от дрон“, каза Живко Петров. След това няма други течове, а водата около кораба не е замърсена. „Вече пет дни корабът е под непрекъснато наблюдение и не се наблюдава никакво изтичане“, подчерта той.

Танкерът в момента се държи устойчиво на дясната котва, разположена на 150–200 метра верига. Лявата котва е заклинила и не може да бъде използвана. „Предната част на кораба е здрава и стабилна. Опасност за брега няма“, увери Петров.

Предстои операция по издигането на котвата, което изисква възстановяване на хидравликата чрез външни генератори. „С външно електрозахранване ще се опитаме да задвижим хидравликата на кораба, която да осигури вдигането на котвата. След това предстои провлачване с влекачи до по-безопасна точка в Бургаския залив“, обясни Живко Петров.

На борда има трима членове на екипажа, включително вахтен помощник-капитан, които ежедневно следят състоянието на танкера.