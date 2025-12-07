България

Евакуираха болни моряци от заседналия край Ахтопол танкер

Това каза на брифинг пред журналисти вицеадмирал Румен Николов – директор Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност“

Обновена преди 6 часа / 7 декември 2025, 19:04
Коцев след ареста: Не очаквах да се използват служби и манипулирани свидетели срещу мен

Коцев след ареста: Не очаквах да се използват служби и манипулирани свидетели срещу мен
Помощ по въздух: Доставиха провизии на моряците от заседналия край Ахтопол танкер

Помощ по въздух: Доставиха провизии на моряците от заседналия край Ахтопол танкер
Единодушно: Надзорният съвет на НОИ одобри проекта за бюджет на ДОО за 2026 г.

Единодушно: Надзорният съвет на НОИ одобри проекта за бюджет на ДОО за 2026 г.
Опозицията с остри критики и срещу обновения проект на Бюджет 2026

Опозицията с остри критики и срещу обновения проект на Бюджет 2026
Недоволството не стихва: Протест и контрапротест във Враца

Недоволството не стихва: Протест и контрапротест във Враца
Огромно свлачище блокира прохода Троян-Кърнаре

Огромно свлачище блокира прохода Троян-Кърнаре
Без капитан и без финансиране: Какво ще се случи с блокирания танкер край Ахтопол

Без капитан и без финансиране: Какво ще се случи с блокирания танкер край Ахтопол
Телефонна измама с нов сценарий набира скорост у нас, все повече потърпевши

Телефонна измама с нов сценарий набира скорост у нас, все повече потърпевши

Т рима души бяха евакуирани от танкера “Кайрос”. Това каза на брифинг пред журналисти вицеадмирал Румен Николов – директор Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност“, съобщава NOVA.

“Корабът е закотвен стабилно и не представлява заплаха за българското крайбрежие”, обясни той. 

Помощ по въздух: Доставиха провизии на моряците от заседналия край Ахтопол танкер

По думите му операцията е започнала още сутринта. “Бяхме информирани, че намаляват запасите от храна и вода и се изтощават батериите. Със съдействието на министрите на транспорта и отбраната се предприеха мерки за доставяне на материалите, които да осигурят пребиваването на екипажа”. 

“Заявката беше да им осигурим храна за 3 дни. Доставени са им хранителни продукти, вода и комуникационни средства, с които да осъществяваме връзка с тях”, обясни Николов.

Той сподели, че са получили информация, че има трима членове на екипажа, които не са в добро здравословно състояние и по молба на корабособственика трябва да бъдат евакуирани от борда на кораба. 

Без капитан и без финансиране: Какво ще се случи с блокирания танкер край Ахтопол

“При втория курс на вертолета тази операция беше изпълнена перфектно. Тримата са докарани до брега, предадени са на гранична полиция, осигурено им е медицинско лице за извършване на прегледа. Това не са бежанци и няма да бъдат настанявани в лагери, те ще бъдат поети от представител на корабособственика”, допълни той.

По думите му тези хора, които не изискват медицинско наблюдение, най-вероятно ще бъдат настанени в хотел. 

Лошото време все още не позволява евакуация на екипажа на танкера, заседнал край Ахтопол

“Последният полет завърши в 17:53 часа. Към момента хората са в безопасност. Останалите 7 души са на борда на кораба. Осигурени са им храна, вода и дизелов генератор, който ги снабдява с електрозахранването”, обясни Николов.

По думите му по план утре сутринта ще бъдат евакуирани още четирима души от екипажа. На кораба ще останат трима, които да изпълняват указанията на корабособственика. 

“Военноморските сили участват в тази операция от самото начало”, каза командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов.

“Съвместно с Главна дирекция "Гранична полиция" организирахме да има техни представители в авиобаза “Чайка”, които да посрещнат екипажа и медицински специалисти, които да ги прегледат”, сподели той.

Михайлов обясни, че операцията е била изключително сложна, защото метеорологичните условия са били много тежки, а корабът непрекъснато се е движел нагоре-надолу. 

“Както доставката на продукти, така и евакуацията на екипажа бяха извършени от висене. Наложи се един от бордните спасители да бъде спуснат на палубата на кораба и той да ръководи и действа съвместно с екипажа, за да бъдат свалени провизиите. След това един по едни членовете на екипажа бяха евакуирани”, коментира той.

“Това е единственият начин за евакуация. Имаме готовност в понеделник сутринта да изпратим вертолета с екипажа и спасителя, който да прибере останалите членове, които трябва да бъдат евакуирани”, допълни Михайлов. 

Вицеадмирал Николов съобщи, че в понеделник е планирана среща между представителите на външното министерство на България и Турция, които да изяснят детайлите за този инцидент. 

“Има контакти с китайския корабособственик. Неговите намерения са да запази собствеността на кораба. Тримата души, които ще останат на борда, ще бъдат негови представители. Нашата страна няма ангажименти”, сподели той.

По думите му към момента няма никакви индикации за изтичане на гориво, защото корабът е на достатъчна дълбочина - няма контакт с дъното и няма пробойни.

“Разполагаме с екипажния списък, предоставен е на Главна дирекция "Гранична полиция" . На голяма част от екипажа личните документи са изгорели по време на атаката”, допълни той.

Танкерът "Кайрос" е трети ден край Ахтопол и по всяка вероятност ще остане на котва и през следващите дни. На борда се намираше екипаж от общо 10 души - 7 мъже от Китай и по един моряк от Виетнам, Индонезия и Мианмар.

Малко след 14:15 часа в неделя екипажът получи провизии от храна и вода. Вертолет „Пантер“ от авиобаза „Чайка“, за по-малко от 15 минути успя да намери подходяща точка и да извърши операция по доставяне на продукти и комуникационни средства.

Коцев след ареста: Не очаквах да се използват служби и манипулирани свидетели срещу мен

Коцев след ареста: Не очаквах да се използват служби и манипулирани свидетели срещу мен

"Просто гледаха и мълчаха": Доброволци обвиняват полицията в бездействие по време на погромите

Две силни земетресения удариха Турция в рамките на минути

Две силни земетресения удариха Турция в рамките на минути

Почина създателят на българска верига супермаркети Валери Николов

Почина създателят на българска верига супермаркети Валери Николов

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Да обичаш с грижа – д-р Пламен Кьосев за връзката между стопанина и неговия любимец

Да обичаш с грижа – д-р Пламен Кьосев за връзката между стопанина и неговия любимец

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 1 ден
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 1 ден
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Преди 1 ден
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 1 ден

