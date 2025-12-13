Свят

Четири държави, сред които и България, искат от ЕК алтернативи за финансирането на Украйна

Страните се позовават на План Б за емитиране на съвместен дълг на ЕС, пише Politico

13 декември 2025, 14:26
Четири държави, сред които и България, искат от ЕК алтернативи за финансирането на Украйна
Източник: iStock Photos/Getty Images

И талия подкрепя Белгия в противопоставяне й на плана на ЕС да предостави 210 милиарда евро от руските замразените активи на Украйна, според вътрешен документ, цитиран от Politico. 

Позицията на Рим, който е трети в ЕС по население и право на глас, подкопава надеждите на Еврокомисията за финализиране на сделка по плана по-малко от седмица преди ключова среща на лидерите на ЕС в Брюксел.

Комисията настоява страните членки на ЕС да постигнат споразумение на срещата на върха на Европейския съвет на 18-19 декември, според което милиардите евро от руските резерви, държани в белгийския депозитар Euroclear в Белгия, да бъдат освободени за подкрепа на разбитата от войната икономика на Киев. 

Италия разтърси дипломатическата динамика, като изготви документ с Белгия, Малта и България, в който призовава Комисията да проучи алтернативни варианти за използване на руските активи, за да поддържа Украйна на повърхността през следващите години. Четирите страни заявиха, че „приканват Комисията и Съвета да продължат да проучват и обсъждат алтернативни варианти в съответствие с правото на ЕС и международното право, с предвидими параметри, представляващи значително по-малки рискове, за да се справят с финансовите нужди на Украйна, въз основа на заемна линия от ЕС или междинни решения“.  

Четирите страни се позовават на План Б за емитиране на съвместен дълг на ЕС за финансиране на Украйна през следващите години. Тази идея обаче има своите проблеми. Критиците отбелязват, че тя ще увеличи високото дългово бреме на Италия и Франция и изисква единодушие, което означава, че може да бъде наложено вето от приятелския на Кремъл унгарски премиер Виктор Орбан. Четирите страни, дори ако към тях се присъединят прокремълските Унгария и Словакия, не биха могли да изградят блокиращо малцинство, но публичната им критика подкопава надеждите на Комисията за постигане на политическа сделка следващата седмица. 

Докато дясната премиерка на Италия Джорджа Мелони винаги е подкрепяла санкциите срещу Русия, правителствената коалиция, която тя ръководи, е разделена по отношение на подкрепата за Украйна. Крайнодесният вицепремиер Матео Салвини зае приятелска към Русия позиция и подкрепи плана на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Украйна.

Освен това четирите държави допълнително изразиха скептицизъм към възможността Комисията да се възползва от извънредни правомощия, за да преразгледа настоящите правила за санкции и да запази замразените активи на Русия в дългосрочен план. Въпреки че гласуваха в подкрепа на този ход за запазване на единството на ЕС, те заявиха, че са предпазливи от последващо използване на руските активи от самите тях.

„Това гласуване не предопределя при никакви обстоятелства решението за евентуалното използване на обездвижени руски активи, което трябва да бъде взето на ниво лидери“, написаха четирите държави. 

Източник: БГНЕС    
Последвайте ни
Четири държави, сред които и България, искат от ЕК алтернативи за финансирането на Украйна

Четири държави, сред които и България, искат от ЕК алтернативи за финансирането на Украйна

Зеленски: Важно е, че вече всеки вижда какво прави Русия

Зеленски: Важно е, че вече всеки вижда какво прави Русия

Кубрат Пулев с първи коментар след тежкия нокаут

Кубрат Пулев с първи коментар след тежкия нокаут

Кои са най-търсените професии по региони и сектори

Кои са най-търсените професии по региони и сектори

Плюсове и минуси: Какво означава закъснението на бюджета за страната

Плюсове и минуси: Какво означава закъснението на бюджета за страната

pariteni.bg
Човекът, направил ХM, вече ще отговаря за бъдещето на BMW M

Човекът, направил ХM, вече ще отговаря за бъдещето на BMW M

carmarket.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 7 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 7 дни
17-годишна стажантка е абортирала след предполагаемо насилие в турския парламент
Ексклузивно

17-годишна стажантка е абортирала след предполагаемо насилие в турския парламент

Преди 20 часа
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 7 дни

Виц на деня

Блондинка гледа GPS-а: – Пренасочване… – Леле, дано не ме пренасочи към работа!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Нови сражения на границата с Камбоджа, четирима тайландски войници са убити

Нови сражения на границата с Камбоджа, четирима тайландски войници са убити

Свят Преди 26 минути

Жертвите на наводненията и свлачищата в Индонезия надхвърлиха 1000 души

Жертвите на наводненията и свлачищата в Индонезия надхвърлиха 1000 души

Свят Преди 48 минути

218 други все още са в неизвестност

Неороялизъм: Мечтата на Тръмп за неограничена власт

Неороялизъм: Мечтата на Тръмп за неограничена власт

Свят Преди 1 час

Трудно е да се намери и една лоша дума, казана от американския президент Доналд Тръмп за „силните мъже”

Терзиев: Боклукът няма да е причината, поради която да си тръгна от "Московска" 33

Терзиев: Боклукът няма да е причината, поради която да си тръгна от "Московска" 33

България Преди 1 час

Кметът на София и доброволци помогнаха с разчистването на столичния квартал ''Люлин"

<p>Почина актьор от &bdquo;Маската&ldquo; и &bdquo;Криминале&ldquo;</p>

Почина актьорът Питър Грийн, изиграл злодеят в „Маската“ и „Криминале“

Свят Преди 2 часа

Три земетресения разтърсиха Украйна за три дни

Три земетресения разтърсиха Украйна за три дни

Свят Преди 3 часа

Най-силното е било с магнитуд 4,4 по скалата на Рихтер

Иран вдигна цените на бензина за първи път от 2019 г.

Иран вдигна цените на бензина за първи път от 2019 г.

Свят Преди 3 часа

Евтиният бензин в страната от поколения се възприема подобно на рождено право

БЛС: При липса на бюджет не може да бъде подписан нов национален рамков договор

БЛС: При липса на бюджет не може да бъде подписан нов национален рамков договор

България Преди 4 часа

Политическите боричкания, подадената оставка от страна на правителството и оттам липсата на бюджет ще се отразят на всеки един български гражданин

Спряха движението за тирове през ГКПП „Капитан Петко войвода – Орменио“ от гръцка страна

Спряха движението за тирове през ГКПП „Капитан Петко войвода – Орменио“ от гръцка страна

България Преди 4 часа

Вижте каква е ситуацията по граничните пунктове в страната:

Как от мощно дуо Мъск и Алтман станаха врагове

Как от мощно дуо Мъск и Алтман станаха врагове

Технологии Преди 4 часа

И няма изгледи да се сдобрят

<p>Сериозно увеличение на случаите на грип у нас</p>

Проф. Кантарджиев алармира за сериозно увеличение на случаите на грип у нас

България Преди 5 часа

По думите му в момента циркулира подвариант на грип А, който е по-заразен и се изкарва по-тежко в сравнение с предишни сезони

<p>Връщат мерки от времето на COVID-19 във Великобритания</p>

Връщат мерки от времето на COVID-19 във Великобритания, супер грипът напълни болниците

Свят Преди 5 часа

Броят на заразените расте, а също и на нуждаещите се от болнично лечение

<p>Кой празнува имен ден днес</p>

Отдаваме почит на петима мъченици, кои са те

Любопитно Преди 6 часа

Те пострадали за вярата в Христос по време на жестоките гонения на християните, заповядани от император Диоклетиан

Сериозни загуби за транспортния сектор заради блокадата на българо-гръцката граница

Сериозни загуби за транспортния сектор заради блокадата на българо-гръцката граница

България Преди 6 часа

При забавени доставки неустойките се поемат в зависимост от конкретния договор

<p>Разкриха скривалище със стотици откраднати документи за самоличност</p>

Скривалище със стотици откраднати документи за самоличност бе разкрито в Гърция

Свят Преди 6 часа

Арестуван е 45-годишен мъж от Пакистан

Русия отново атакува Одеса: Нови мощни взривове разтърсиха града

Русия отново атакува Одеса: Нови мощни взривове разтърсиха града

Свят Преди 6 часа

В резултат на многократните масирани атаки е повредена енергийната инфраструктура

Всичко от днес

От мрежата

11 начина как да обогатим живота на кучето си с игри и нови занимания

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които ще ви защитят с цената на живота си

dogsandcats.bg
1

Насекомоядните птици у нас намаляват

sinoptik.bg
1

Хванаха усойница в центъра на Смолян

sinoptik.bg

Елхата на 2025 – стил, елегантност и минимализъм (СНИМКИ)

Edna.bg

"Най-любимият ми малък човек": Мика Стоичкова сподели трогателен кадър

Edna.bg

От три страни искат голмайстора на Берое

Gong.bg

Челси и Ман Юнайтед в битка за халф на Съндърланд

Gong.bg

Бюджет 2026 след оставката на кабинета: Ще бъдат ли блокирани парите на държавата?

Nova.bg

Парите за здраве: Какви са притесненията на сектора

Nova.bg