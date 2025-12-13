България

След оставката на кабинета: Ще бъдат ли блокирани парите на държавата?

Според синдикатите замразяването на социалните доходи и минималната заплата при смяна на валутата може да създаде допълнителни трудности

13 декември 2025, 15:40
Авариен генератор помага да се вдигне котвата на заседналия край Ахтопол танкер

Авариен генератор помага да се вдигне котвата на заседналия край Ахтопол танкер
Кои са най-търсените професии по региони и сектори

Кои са най-търсените професии по региони и сектори
Терзиев: Боклукът няма да е причината, поради която да си тръгна от

Терзиев: Боклукът няма да е причината, поради която да си тръгна от "Московска" 33
Спряха движението за тирове през ГКПП „Капитан Петко войвода – Орменио“ от гръцка страна

Спряха движението за тирове през ГКПП „Капитан Петко войвода – Орменио“ от гръцка страна
Проф. Кантарджиев алармира за сериозно увеличение на случаите на грип у нас

Проф. Кантарджиев алармира за сериозно увеличение на случаите на грип у нас
Сериозни загуби за транспортния сектор заради блокадата на българо-гръцката граница

Сериозни загуби за транспортния сектор заради блокадата на българо-гръцката граница
Времето в събота: Мъгли и облаци в равнините, слънце в планините

Времето в събота: Мъгли и облаци в равнините, слънце в планините
Вдигнаха въздушна линейка заради мъж с черепно-мозъчна травма

Вдигнаха въздушна линейка заради мъж с черепно-мозъчна травма

С лед протестите и оставката на правителството - един от основните въпроси е има ли рискове да влезем в новата година без нов бюджет. Слагането на процедурата на пауза означава, че от 1 януари ще сменим левовете в евро, но социалните плащания и минималната заплата вероятно ще останат на нивата от тази година, съобщи NOVA.

В последните години се е случвало многократно да влизаме в новата година без приет бюджет и да работим с удължаване на бюджета от предходната година. Каква е разликата този път? Въвеждането на еврото от 1 януари.

Според синдикатите замразяването на социалните доходи и минималната заплата при смяна на валутата може да създаде допълнителни трудности на хората. И допълват - на минимална заплата са около половин милион българи. Експерти от фискалния съвет, обаче, обясняват - Нов размер на минималната заплата може да бъде записан в удължителния закон за бюджета. 

Като заложник на политически актове - така видяха ситуацията с бюджета за 2026-та година синдикатите.

„Предателство е към работещите, които чакат ръст на заплатите си, предателство е и към пенсионерите, които чакат актуализация на пенсиите по швейцарското правило. Предателство е и към майките, които чакат ръст на майчинските за втората година”, коментира главният икономист на КНСБ Любослав Костов.

Ако процедурата по новия бюджет остане на пауза, Министерският съвет вероятно ще предложи удължителен закон на настоящата финансова рамка. В него има опция да бъдат записани различни промени, но според синдикатите това няма да е достатъчно.

“Важно е да имаме бюджет, а не удължителен закон. Да, ние свикнахме бюджетната година да не съвпада с календарната, но в крайна сметка сменяме паричната единица. Има куп предизвикателства, които трябва да бъдат таргетирани през икономическата политика. Със стария бюджет нищо не правим - само се самозалъгваме”, смята Костов.

Финансистът Любомир Дацов е категоричен - правителството трябва да внесе в НС предложение за мостов закон, като вътре изрично всички подробности за промени в разходните части трябва да бъдат упоменати.

От Фискалния съвет не изключват категорично възможността до края на годината да се гласува нов бюджет. Чисто законово обаче има механизми, които да гарантират нормалното функциониране на държавата и без действащ бюджет.

"Разходите ще бъдат съответните през същия период на миналата година, ограничени от размера на приходите, които ще дойдат в рамките на съответния месец. Има възможност да се коригират, ако през предходната година, т.е. 2025 г., има настъпили промени или актове, които водят до по-високи разходи. Ако има увеличени пенсии - пенсиите са увеличени, ако има увеличена минимална работна заплата - разходите се извършват в размера, който е одобрена", поясни Дацов.

Проектът на бюджет за 2026-та предвиждаше да отпадне автоматичното повишаване на заплатите в МВР, отбраната и висшето образование спрямо размера на средната заплата за страната. Докато този текст не бъде приет, обаче, в тези сектори си важат старите правила.

"Така или иначе се предвижда срок на актуализация. Не е задължително това нещо да е от началото на годината или да не стане от последващ период - нека напомним, че през 2025-та година една значителна част от средствата бяха изплатени със задна дата", допълни Дацов.

Работодателите остават лаконични в коментарите си. В позиция до NOVA от Българската търговско-промишлена палата (БТТП) посочиха, че за тях удължителен закон за настоящия бюджет няма да навреди на икономиката, а следващото управляващо мнозинство трябва да предложи реформи в публичните финанси.

Междувременно каси на БНБ работят извънредно този уикенд. Заради огромния интерес на хората към стартовите пакети в евро, те са с нормално работно време, ще работят в неделя, а и през почивните дни следващата седмица. 

Източник: NOVA    
Последвайте ни

По темата

Четири държави, сред които и България, искат от ЕК алтернативи за финансирането на Украйна

Четири държави, сред които и България, искат от ЕК алтернативи за финансирането на Украйна

Тръмп с ново изявление относно мирното споразумение и Донбас

Тръмп с ново изявление относно мирното споразумение и Донбас

След оставката на кабинета: Ще бъдат ли блокирани парите на държавата?

След оставката на кабинета: Ще бъдат ли блокирани парите на държавата?

Украинската армия е блокирала руските сили в северната част на Купянск

Украинската армия е блокирала руските сили в северната част на Купянск

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Човекът, направил ХM, вече ще отговаря за бъдещето на BMW M

Човекът, направил ХM, вече ще отговаря за бъдещето на BMW M

carmarket.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 7 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 7 дни
17-годишна стажантка е абортирала след предполагаемо насилие в турския парламент
Ексклузивно

17-годишна стажантка е абортирала след предполагаемо насилие в турския парламент

Преди 22 часа
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 7 дни

Виц на деня

Блондинка гледа GPS-а: – Пренасочване… – Леле, дано не ме пренасочи към работа!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

След сделка със САЩ: Беларус освободи лидери на протестите и нобелов лауреат

Свят Преди 11 минути

Беларуският президент Александър Лукашенко бе арестувал хиляди свои опоненти, критици и протестиращи след изборите през 2020 г.

Танкерни войни в региона на Карибите – САЩ засилват натиска върху Венецуела

Танкерни войни в региона на Карибите – САЩ засилват натиска върху Венецуела

Свят Преди 20 минути

Американският лидер Доналд Тръмп обяви, че дните на венецуелския му колега във властта „са преброени“

Eрдоган след срещата с Путин: Мирът не е далеч

Eрдоган след срещата с Путин: Мирът не е далеч

Свят Преди 1 час

Ердоган и Путин се срещнаха в Туркменистан, където участваха в Международен форум за мир и сигурност

,

Три световни титли за България на Световното по карате киокушин

България Преди 1 час

Националният отбор завоюва също 2 сребърни и 4 бронзови медала

Как лицето старее: Видове промени и какво се крие зад тях

Как лицето старее: Видове промени и какво се крие зад тях

Любопитно Преди 2 часа

С възрастта външният вид на лицето се променя не само по отношение на бръчките

Зеленски: Важно е, че вече всеки вижда какво прави Русия

Зеленски: Важно е, че вече всеки вижда какво прави Русия

Свят Преди 2 часа

Руски удари през нощта нанесоха щети на над десет граждански съоръжения и оставиха хиляди хора без ток в седем области, съобщи украинският президент

Нови сражения на границата с Камбоджа, четирима тайландски войници са убити

Нови сражения на границата с Камбоджа, четирима тайландски войници са убити

Свят Преди 2 часа

Жертвите на наводненията и свлачищата в Индонезия надхвърлиха 1000 души

Жертвите на наводненията и свлачищата в Индонезия надхвърлиха 1000 души

Свят Преди 3 часа

218 други все още са в неизвестност

Украинска атака с дронове срещу руския град Саратов взе жертви

Украинска атака с дронове срещу руския град Саратов взе жертви

Свят Преди 3 часа

Това съобщи регионалният губернатор Роман Бусаргин

Неороялизъм: Мечтата на Тръмп за неограничена власт

Неороялизъм: Мечтата на Тръмп за неограничена власт

Свят Преди 4 часа

Трудно е да се намери и една лоша дума, казана от американския президент Доналд Тръмп за „силните мъже”

<p>Почина актьор от &bdquo;Маската&ldquo; и &bdquo;Криминале&ldquo;</p>

Почина актьорът Питър Грийн, изиграл злодеят в „Маската“ и „Криминале“

Свят Преди 4 часа

Три земетресения разтърсиха Украйна за три дни

Три земетресения разтърсиха Украйна за три дни

Свят Преди 5 часа

Най-силното е било с магнитуд 4,4 по скалата на Рихтер

Иран вдигна цените на бензина за първи път от 2019 г.

Иран вдигна цените на бензина за първи път от 2019 г.

Свят Преди 5 часа

Евтиният бензин в страната от поколения се възприема подобно на рождено право

Кубрат Пулев с първи коментар след тежкия нокаут

Кубрат Пулев с първи коментар след тежкия нокаут

Любопитно Преди 6 часа

Мачът за регулярната световна титла на WBA в тежка категория завърши болезнено за Кобрата

Как от мощно дуо Мъск и Алтман станаха врагове

Как от мощно дуо Мъск и Алтман станаха врагове

Технологии Преди 6 часа

И няма изгледи да се сдобрят

<p>Връщат мерки от времето на COVID-19 във Великобритания</p>

Връщат мерки от времето на COVID-19 във Великобритания, супер грипът напълни болниците

Свят Преди 8 часа

Броят на заразените расте, а също и на нуждаещите се от болнично лечение

Всичко от днес

От мрежата

5 празнични съвета за щастлива котка тази Коледа

dogsandcats.bg

Как кучетата заспиват толкова бързо?

dogsandcats.bg
1

Насекомоядните птици у нас намаляват

sinoptik.bg
1

Хванаха усойница в центъра на Смолян

sinoptik.bg

Грим 2026: Цветна и индивидуална визия с акцент върху изразяването (СНИМКИ)

Edna.bg

Елхата на 2025 – стил, елегантност и минимализъм (СНИМКИ)

Edna.bg

НА ЖИВО: ЦСКА - Локомотив София, съставите

Gong.bg

Мони Николов и Локомотив Новосибирск триумфираха в дербито на Сибир

Gong.bg

Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии

Nova.bg

Бюджет 2026 след оставката на кабинета: Ще бъдат ли блокирани парите на държавата?

Nova.bg