Асен Василев: Прокуратурата, вместо да помогне за кризата с боклука, пречи

„Това, което виждам, че се случва тази сутрин с действията на прокуратурата в Столичната община, е абсолютен скандал. Вместо да помогне на София да се справи с проблема, ѝ се пречи всячески”. Това заяви председателят на „Продължаваме Промяната” Асен Василев в кулоарите на Народното събрание.

Коментарът му идва след новината, че зам.-кметът по екология в СО Надежда Бобчева и Николай Савов, който е директор на завода за отпадъци, са били извикани на разпит в Прокуратурата.

По думите на Василев и гражданите на София, и много кметове, издигнати от ПП или подкрепени от нея, са помогнали за справянето с кризата.

„Тази криза ще бъда преодоляна и мръсното изнудване на софиянци ще спре. Ще се справим и с изнудвачите”, увери той, цитиран от NOVA. Според лидера на ПП „днес прокуратурата помага като вика хората, които организират чистенето, да им губи времето”.