България

Асен Василев: Прокуратурата, вместо да помогне за кризата с боклука, пречи

„Ще се справим и с изнудвачите”, категоричен бе председателят на ПП

9 октомври 2025, 10:52
Експерти проверяват безопасна ли е енергийната инфраструктура в

Експерти проверяват безопасна ли е енергийната инфраструктура в "Елените" след наводненията
Председателят на БСП - София: Още 18 договора за сметосъбиране изтичат след два месеца

Председателят на БСП - София: Още 18 договора за сметосъбиране изтичат след два месеца
Пеевски за кризата с боклука: Борисов отново спасява ПП-ДБ

Пеевски за кризата с боклука: Борисов отново спасява ПП-ДБ
Борисов за кризата с боклука в София: Терзиев две години е плащал на мафията, а сега тя му е виновна

Борисов за кризата с боклука в София: Терзиев две години е плащал на мафията, а сега тя му е виновна
Прокуратурата привика на разпит зам.-кмета на Столичната община и директора на завода за отпадъци

Прокуратурата привика на разпит зам.-кмета на Столичната община и директора на завода за отпадъци
Още един ремонт на АМ

Още един ремонт на АМ "Тракия", затворените участъци стават четири
Майката на Димитър от Цалапица за полицая, който осъди МВР: Това е шамар в лицето

Майката на Димитър от Цалапица за полицая, който осъди МВР: Това е шамар в лицето
Кризата със столичния боклук: СОС обсъжда отпускане на заем, доброволците стават все повече

Кризата със столичния боклук: СОС обсъжда отпускане на заем, доброволците стават все повече

„Това, което виждам, че се случва тази сутрин с действията на прокуратурата в Столичната община, е абсолютен скандал. Вместо да помогне на София да се справи с проблема, ѝ се пречи всячески”. Това заяви председателят на „Продължаваме Промяната” Асен Василев в кулоарите на Народното събрание.

Прокуратурата привика на разпит зам.-кмета на Столичната община и директора на завода за отпадъци

Коментарът му идва след новината, че зам.-кметът по екология в СО Надежда Бобчева и Николай Савов, който е директор на завода за отпадъци, са били извикани на разпит в Прокуратурата.

По думите на Василев и гражданите на София, и много кметове, издигнати от ПП или подкрепени от нея, са помогнали за справянето с кризата.

Борисов за кризата с боклука в София: Терзиев две години е плащал на мафията, а сега тя му е виновна

„Тази криза ще бъда преодоляна и мръсното изнудване на софиянци ще спре. Ще се справим и с изнудвачите”, увери той, цитиран от NOVA. Според лидера на ПП „днес прокуратурата помага като вика хората, които организират чистенето, да им губи времето”.

Източник: NOVA    
Aсен Василев прокуратура София боклук
Последвайте ни

По темата

„Ще ти извадя очите и ще ти ги сложа в ръцете“: Обвиниха мъж за заплаха и побой над майка си и жена си

„Ще ти извадя очите и ще ти ги сложа в ръцете“: Обвиниха мъж за заплаха и побой над майка си и жена си

От „Spice Girl“ до модна икона: Виктория Бекъм с признание за успехите и провалите си и защо никога не се усмихва

От „Spice Girl“ до модна икона: Виктория Бекъм с признание за успехите и провалите си и защо никога не се усмихва

Урсула фон дер Лайен и разделеният Европейски парламент

Урсула фон дер Лайен и разделеният Европейски парламент

Болногледач разкри болезнената истина за Михаел Шумахер

Болногледач разкри болезнената истина за Михаел Шумахер

Все повече българи са с намалена пенсия

Все повече българи са с намалена пенсия

pariteni.bg
Четвърти ремонт на „Тракия”, става все по-хубаво

Четвърти ремонт на „Тракия”, става все по-хубаво

carmarket.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 2 дни
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 1 ден
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 2 дни
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 1 ден

Виц на деня

Съпруг крещи на жена си: - Толкова съжалявам, че не ти поиска ръката някой идиот! Тя: - Поиска я! - И защо не се омъжи…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Убийство на мъж в Софийско, задържан е синът на жертвата</p>

Разследват убийство на мъж в Софийско, задържан е синът на жертвата

България Преди 7 минути

41-годишният е арестуван за срок до 24 часа

<p>България прави ключова стъпка към еврото</p>

БНБ закупи злато във връзка с въвеждането на еврото

България Преди 17 минути

Целта е да се осигури необходимото количество злато, без да се намалява съществуващият златен резерв на БНБ

<p>Доли Партън: Още не съм умряла!</p>

Доли Партън: „Още не съм умряла!“ - легендарната певица отговаря на слуховете за влошено здраве

Свят Преди 41 минути

И, в типичния си стил, завърши с шега: „Просто исках да знаете, че не умирам.“

Кола блъсна и уби мъж край Благоевград

Кола блъсна и уби мъж край Благоевград

България Преди 1 час

Инцидентът е станал около 5:46 часа в четвъртък сутрин

,

Израелски удари след обявяването на споразумение за примирие в Газа

Свят Преди 1 час

Тази нощ Израел и "Хамас" подписаха първата фаза от предложеното от САЩ мирно споразумение за ивицата Газа

Провал на Гордиенко изпрати Феномените на номинации в “Игри на волята”

Провал на Гордиенко изпрати Феномените на номинации в “Игри на волята”

Любопитно Преди 1 час

Балерината Йоанна влезе във Войната на племената

<p>6 години затвор за цивилен, разкрил тайни за войната в Украйна</p>

6 години затвор за цивилен от американската армия, разкрил тайни за войната в Украйна

Свят Преди 2 часа

Този цивилен служител на военновъздушните сили беше арестуван през 2024 г.

<p>&quot;Изтезания, изнасилвания, робство и смърт&quot;: Морално&nbsp;петно за Европа</p>

Време е ЕС да спре да финансира либийските милиции, които вилнеят в Средиземно море

Свят Преди 2 часа

В бъдеще Европа може да се изправи пред абсурдната ситуация да осигурява военен ескорт или евакуация за свои граждани, атакувани от сили, финансирани с европейски пари

<p>Опитът за убийство, който шокира цяла Аржентина</p>

8 и 10 години затвор получиха обвинените в опит за убийство на аржентински президент

Свят Преди 3 часа

Единият от тях насочва пистолет на по-малко от метър от главата на Кристина Кирхнер

<p>Разбиха световна мрежа за кокаин, конфискувани са 10 тона дрога</p>

Испания разби световна мрежа за кокаин, конфискува 10 тона дрога

Свят Преди 3 часа

Мрежата е пренасяла контрабандно около 120 тона кокаин годишно от Колумбия до Европа

Как да си върнем радостта от малките удоволствия

Как да си върнем радостта от малките удоволствия

Любопитно Преди 3 часа

„Част от проблема да живееш в толкова стресиращ свят е някаква комбинация от прегаряне, умора от състрадание и безкрайно скролване на лоши новини"

Спорното предложение за "контрол на чата" отново пропада в ЕС

Спорното предложение за "контрол на чата" отново пропада в ЕС

Свят Преди 3 часа

ЕС не успя да постигне споразумение по спорното предложение за "контрол на чата" за борба с разпространението на детска порнография

Макрон съобщи кога ще номинира нов премиер

Макрон съобщи кога ще номинира нов премиер

Свят Преди 3 часа

Френският президент благодари на премиера в оставка Себастиан Льокорню за работата му през последните две денонощия

Добрата карма винаги е с тях: 3 зодии имат специална защита

Добрата карма винаги е с тях: 3 зодии имат специална защита

Любопитно Преди 3 часа

Мнозина вярват, че чрез добри дела и прошка можем да пречистим своята карма и да привлечем повече хармония и късмет

Земетресение разтърси Турция

Земетресение разтърси Турция

Свят Преди 3 часа

То е било на дълбочина 10 км, на 77,2 км от град Ушак и на 607 от София

След обилните дъждове: Нивата на река Белица достигнаха критични стойности

След обилните дъждове: Нивата на река Белица достигнаха критични стойности

България Преди 4 часа

Според кмета на Велико Търново няма опасност от заливане на къщи

Всичко от днес

От мрежата

Стандартен и Мини шнауцер – какви са разликите

dogsandcats.bg

Колко често трябва да сменям пясъка на котешката тоалетна

dogsandcats.bg
1

Ориент Експрес потегля на пътешествие в Италия

sinoptik.bg
1

Валежите спират, вятърът остава

sinoptik.bg

Тези 11 двойки зодии създават най-щастливи връзки

Edna.bg

11 пробиотични храни, които са супер здравословни

Edna.bg

Проектира ли ЦСКА двойка на бъдещето

Gong.bg

Слух от Саудитска Арабия: Манчестър Юнайтед се продава!

Gong.bg

Нов ремонт на „Тракия”: С него затворените участъци стават четири

Nova.bg

Той не казва нито дума, но разсмива милиони: Среща с Мистър Бийн-младши (ВИДЕО)

Nova.bg