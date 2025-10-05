България

Кметът Терзиев: София няма да плаща такса рекет

Ситуацията е под контрол и протича според предварителните очаквания, написа Терзиев за сметосъбирането

5 октомври 2025, 21:49
1 загинал и 8 ранени при автомобилно състезание във Варна; пилотът с положителен тест за амфетамини

1 загинал и 8 ранени при автомобилно състезание във Варна; пилотът с положителен тест за амфетамини
Шествия в София и Амстердам призоваха за траен мир в Газа

Шествия в София и Амстердам призоваха за траен мир в Газа
МОСВ предупреди: В понеделник се очакват значителни количества дъжд

МОСВ предупреди: В понеделник се очакват значителни количества дъжд
Проф. Кантарджиев: Как да различим грип от COVID-19 симптоми

Проф. Кантарджиев: Как да различим грип от COVID-19 симптоми
Ето срещу кои отбори ще се изправят волейболистите ни на Евро 2026

Ето срещу кои отбори ще се изправят волейболистите ни на Евро 2026
Пилотът, врязал се в публиката на рали във Варна, е с положителен тест за наркотици

Пилотът, врязал се в публиката на рали във Варна, е с положителен тест за наркотици
Д-р Юлиян Начев: Пострадалата жена при рали инцидента във Варна е в много тежко състояние

Д-р Юлиян Начев: Пострадалата жена при рали инцидента във Варна е в много тежко състояние
Рали състезанието във Варна: Тази част, в която е станал инцидентът, е забранена за публика

Рали състезанието във Варна: Тази част, в която е станал инцидентът, е забранена за публика

Н яма да плащаме такса рекет, написа във Фейсбук профила си кметът на Столична община Васил Терзиев. 

Днес е първият ден от въведената временна двуседмична организация за сметопочистването в районите "Люлин" и "Красно село". Продължаваме да осигуряваме услугата за всички граждани чрез ресурса на общинския завод за третиране на отпадъци (СПТО). Ситуацията е под контрол и протича според предварителните очаквания, написа Терзиев. 

В публикацията той посочва, че екипите на СПТО са на терен от рано сутринта. За да улесним събирането, поставяме и допълнителни съдове, като следим ситуацията и нуждите на всеки квартал, увери кметът на София. 

Представители на Столичен инспекторат засякоха нерегламентирано изхвърляне на отпадъци - включително от търговски обекти в кофите за битова смет, което е абсолютно незаконно. От утре мобилизираме допълнителни нощни дежурства на инспекторите, за да глобяват нарушителите на място, информира още той. 

Терзиев призова гражданите да следват инструкции през следващите две седмици, публикувани на сайта на Столична община.  

Няма да позволя на никого да изнудва софиянци. Единственият кандидат в обществената поръчка за районите “Люлин” и “Красно село” предложи цена, два пъти по-висока от прогнозните. Ако сега кажем, че е приемливо да ни натоварят двойно, това ще бъде новото ни ежедневие. София няма да се поддаде, написа Терзиев. 

Благодаря на екипите на СПТО, Столичен инспекторат и всички, които продължават да работят неуморно. Осъзнавам, че може да има неудобства и ще направим всичко по силите си те да бъдат възможно най-малки. Апелирам за търпение, мобилизация, дисциплина и взаимопомощ. Заедно можем да се справим, написа още той. 

  • Битови отпадъци

Според инструкциите битовите отпадъци трябва да бъдат изхвърлени в големите временни контейнери, които ще бъдат разположени на ключови места. Това трябва да улесни сметоизвозването и да позволи по-бързото обслужване на районите. 

Нова организация на сметосъбирането в "Люлин" и "Красно село"

  • Мебели, едри и специфични отпадъци

Не изхвърляйте едрогабаритни, зелени и строителни отпадъци в посочения период. При необходимост използвайте площадките за предаване на отпадъци в съседни райони, където услугата продължава да се извършва по нормален график, гласят инструкциите на Столична община. 

Терзиев е изпратил трето писмо до Петкова за сметосъбирането в София

  • Разделно събиране

Изхвърляйте всички опаковки в цветните контейнери  - пластмаса, стъкло, хартия, кашони, метал. Това намалява количеството битов отпадък и подпомага по-ефективното извозване, препоръчват от общината. 

Източник: БТА, Иван Лазаров    
Васил Терзиев Столична община Такса рекет Сметопочистване Люлин и Красно село СПТО Нерегламентирано изхвърляне Столичен инспекторат Обществена поръчка Битови отпадъци
Последвайте ни

По темата

Проф. Кантарджиев: Как да различим грип от COVID-19 симптоми

Проф. Кантарджиев: Как да различим грип от COVID-19 симптоми

Елисейският дворец обяви състава на новото френско правителство

Елисейският дворец обяви състава на новото френско правителство

Пожарникари свалиха парапланерист от 9-метрово дърво край Бузлуджа

Пожарникари свалиха парапланерист от 9-метрово дърво край Бузлуджа

Лавров осъди удара на САЩ срещу плавателен съд с наркотици край Венецуела

Лавров осъди удара на САЩ срещу плавателен съд с наркотици край Венецуела

Предлагат да имаме право на платен отпуск за преглед

Предлагат да имаме право на платен отпуск за преглед

pariteni.bg
10 км нова магистрала на „Хемус“ за 300 млн. лева

10 км нова магистрала на „Хемус“ за 300 млн. лева

carmarket.bg
Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване
Ексклузивно

Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване

Преди 15 часа
Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време
Ексклузивно

Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време

Преди 13 часа
<p>Радев: РМС е готова да ни окаже подкрепа след наводненията</p>
Ексклузивно

Радев: РМС е готова да ни окаже подкрепа след наводненията

Преди 14 часа
Пускат движението по новия 10 км участък от АМ
Ексклузивно

Пускат движението по новия 10 км участък от АМ "Хемус"

Преди 14 часа

Виц на деня

– Скъпа, днес си невероятна! – Само днес ли? – Ето, пак започна...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Израел: Твърденията на Грета Тунберг са&nbsp;&quot;нагли лъжи&quot;</p>

Бен-Гвир: Горд съм, че третираме активисти от флотилията за Газа като терористи

Свят Преди 1 час

Бен-Гвир заяви, че е посетил плавателните съдове и не е видял там "нито помощ, нито човечност"

Британската полиция с нови правомощия след демонстрациите в Лондон

Британската полиция с нови правомощия след демонстрациите в Лондон

Свят Преди 1 час

Полицията вчера арестува почти 500 души в центъра на Лондон по време на протест в подкрепа на групата „Действие за Палестина“

Ограничават напълно достъпа до "Елените"

Ограничават напълно достъпа до "Елените"

Свят Преди 3 часа

Областният управител ще задейства системата BG-Alert за своевременно оповестяване на забраната в района на селището

<p>&quot;Дроновете над германски летища са провокация от Путин&quot;</p>

Борис Писториус: Дроновете над германски летища са провокация от Путин

Свят Преди 4 часа

Най-силно засегнати бяха гишетата за чекиране

Снежна буря блокира близо 1000 души на Еверест

Снежна буря блокира близо 1000 души на Еверест

Свят Преди 4 часа

Стотици местни жители и спасители са мобилизирани, за да отстранят снега и да осигурят достъп до района

Кметът на Царево опроверга твърденията за отпуснати 43 млн. лв. за почистване на реки и дерета

Кметът на Царево опроверга твърденията за отпуснати 43 млн. лв. за почистване на реки и дерета

България Преди 5 часа

"Бяха отпуснати средства за възстановяване на мостове, но не и средства за почистване и корекция на коритото на река Черна, Нестинарка, дерето в Ахтопол, Лозенец, Арапя и други"

Войната в Газа не е приключила - Рубио очерта фазите за мир

Войната в Газа не е приключила - Рубио очерта фазите за мир

Свят Преди 5 часа

Той заяви, че САЩ ще разберат „много бързо“ дали палестинската групировка „Хамас“ е сериозна

<p>Мъжът до бременната Стефани от Big Brother с първи думи към нея (ВИДЕО)</p>

Мъжът до бременната Стефани от Big Brother с първи думи към нея: “Не ми стана приятно, че пушеше!” (ВИДЕО)

Любопитно Преди 6 часа

Тя провокира недоволство заради поведението си в Къщата и това я превърна във втория отпаднал съквартирант

Свлачища, мълнии и наводнения в Непал, има десетки жертви

Свлачища, мълнии и наводнения в Непал, има десетки жертви

Свят Преди 6 часа

Най-тежки са последиците в планинския източен окръг Илам, където свлачища пометоха няколко села

<p>Няколко ислямски държави приветстваха мирния план на Тръмп за Газа, ето кои&nbsp;</p>

Ислямски държави: Планът на Тръмп е реален шанс за мир в Газа

Свят Преди 6 часа

Министрите призоваха за незабавно започване на преговори за изработване на механизми за прилагането на плана на Тръмп

<p>&quot;Поредният умишлен терор срещу цивилни в Украйна&quot;</p>

Зеленски: Русия атакува Украйна с над 50 ракети и близо 500 дрона

Свят Преди 6 часа

При руската атака тази нощ бяха убити най-малко петима души, сочат данни на украинските власти

<p>Мощна буря парализира части от Европа</p>

Мощна буря парализира части от Европа - предизвика прекъсвания на тока и повали дървета

Свят Преди 6 часа

Очаква се електроподаването да бъде възстановено постепенно

Мащабни шествия в Европа в подкрепа на Палестина

Мащабни шествия в Европа в подкрепа на Палестина

Свят Преди 6 часа

Според полицията около 70 000 души излязоха на улиците в Барселона в рамките на един от няколкото пропалестински протеста, които се проведоха в Испания

История на Великденския остров – от заселването до колапса

История на Великденския остров – от заселването до колапса

Любопитно Преди 7 часа

Преди приблизително 750 000 години три вулкана се слели, за да образуват Великденския остров, наричан още Рапа Нуи

Мотоциклетист е в тежко състояние след катастрофа в Добрич

Мотоциклетист е в тежко състояние след катастрофа в Добрич

България Преди 7 часа

Пострадал е и още един мъж

Бедственото положение на територията на община Несебър остава в сила

Бедственото положение на територията на община Несебър остава в сила

България Преди 8 часа

Коритата на реките Бяла и Хаджийска са изцяло почистени, каза кметът Николай Димитров

Всичко от днес

От мрежата

Как да се грижим за котка със специални нужди?

dogsandcats.bg

Сексуално поведение при кучетата

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в петък

sinoptik.bg
1

Сушата изяжда 1% от икономиката ни през 2025

sinoptik.bg

Кой е бащата на детето на бременната Стефани от Big Brother? Той говори за първи път! (ВИДЕО)

Edna.bg

18 трика за завладяващ и разтърсващ оргазъм

Edna.bg

Гьозтепе на Мъри срази кошмар на Черно море с вълшебен гол и излезе трети (видео)

Gong.bg

ЦСКА уважи легендата Джони Велинов

Gong.bg

Пилотът от ралито във Варна - с положителен полеви тест за наркотици (ВИДЕО)

Nova.bg

Владимир Николов: В спорта няма демокрация, треньорът определя посоката

Nova.bg