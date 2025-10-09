България

Пеевски за кризата с боклука: Борисов отново спасява ПП-ДБ

Те са му като малки деца, и той ги спасява, допълни Пеевски

9 октомври 2025, 10:06
К ато гледам, отново се налага Борисов да ги спасява. 

Спаси ПП-ДБ и техните кметове, спасяваше ги и при сглобката. Спаси "Възраждане" с имунитетите, спаси АПС. Какво ще правят без Борисов, той ги спасява всичките.

Пеевски: Борисов е спасителят на имунитети

Това каза по повод кризата с боклука в София лидерът на ДПС и председател на парламентарната група на ДПС-Ново начало Делян Пеевски в кулоарите на парламента.

Пеевски: Денков не може сам да се защити, батковците от ПП го пазят

Те са му като малки деца, и той ги спасява, допълни Пеевски.

Те (ПП-ДБ) не се борят с никаква мафия, правят само бели. Не знаят какво правят, а лошото е, че нямат санкция за белите, защото татко им Бойко ги спасява. Те не могат без него, ако той не ги спасяваше всеки ден, те щяха да бъдат едни нормални граждани, които да си понесат последствията за всичко, което правят. Той ги пази, допълни Пеевски. 

Източник: БГНЕС    
