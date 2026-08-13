Проверка откри незаконен къмпинг в Паша дере край Варна

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К омисия, в която участваха представители на няколко институции, откри много незаконно поставени палатки и каравани в местността Паша дере край Варна. Проверяващите действаха по заповед на областния управител Марио Смърков. В комисията имаше представители на полицията, Агенцията по горите, Регионалната инспекция по околната среда и водите, Службата за противопожарна охрана, Община Аврен.

Милен Илиев, главен експерт в Областната администрация, посочи, че проверката обхваща къмпингуването в зона А и зона Б по Закона за Черноморското крайбрежие. Той уточни, че местността Паша дере попада на територията на две общини - Аврен и Варна, в района е и защитената местност Лиман.

Източник: БТА

Проверяващите откриха селище от палатки, каравани и автомобили, разположени в горския фонд. На тези, поставени на територията на Аврен, бяха сложени предупредителни уведомления, че собствениците трябва да ги махнат до 23 август. Илиев уточни, че тъй като няма представители на Община Варна, на палатките и караваните няма да има предупредителни бележки. Собствениците им обаче подлежат на санкциониране по Закона за горите. Освен това палатките и караваните са поставени и в разрез със Закона на Черноморското крайбрежие и с наредбата за къмпингуването, приета през октомври миналата година, по които също могат да им бъдат наложени глоби.

Източник: БТА

Илиев допълни още, че резултатите от предишната проверка на междуведомствената комисия, направена в местността Кара дере край Бяла, е дала сериозен ефект. По думите му около 80 процента от поставените каравани и палатки в този район вече са премахнати. Той припомни, че през миналата година бяха реализирани проверки за незаконно къмпингуване в община Долни чифлик. Според него и от там също са изнесени палатките и караваните.

Източник: БТА

"Проблемът е, че след биваците остават навеси, боклуци, които общините трябва да извозват за своя сметка", коментира Милен Илиев.

"Обществото трябва да разбере, че това така наречено къмпингуване, е забранено", подчерта експертът. Той уточни, че в Община Долни чифлик има подадено заявление за обособяване на къмпинг на територията на вилна зона Шкорпиловци.

"Там няма защитени територии, има разработен подробен устройствен план и в района всеки може да постави палатка, каравана, кемпер, или да си наеме от поставените на място", допълни Илиев.