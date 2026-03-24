Мъж простреля три пъти съседа си в Шумен

П олицията задържа 33-годишен мъж от Шумен, заподозрян в стрелба срещу съседа си.
Посегателството е извършено около 18:30 ч. в понеделник, когато 57-годишен мъж бил прострелян в двора на дома му.
Пострадалият е откаран за преглед в шуменската болница. Рентгеново изследване показало наличие на сачми тип „чашка“ в областта на кръста и лявата му ръка.
After кавга: Мъж простреля друг с пневматичен пистолет в Шуменско
Мъжът е настанен за лечение, като няма опасност за живота му.
Органите на реда установили извършителя - 33-годишен съсед на пострадалия, който е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.
