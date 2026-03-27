Задържаха мъж в Пловдив за стрелба с въздушна пушка от тераса

61-годишен мъж е задържан в Шесто районно управление в Пловдив, след като е стрелял с въздушна пушка от терасата на жилището си в квартал „Изгрев“, съобщиха от МВР. Инцидентът е станал в сряда около 8:00 ч., когато жители на съседен блок са подали сигнал, че след изстрели във въздуха рикоширала сачма е попаднала на техния балкон.

По първоначални данни подобна стрелба от терасата на мъжа е била извършвана и през предходните две сутрини. До момента няма данни за пострадали хора или нанесени други щети.

При пристигането на място служителите на реда са задържали мъжа и са го отвели в районното управление. Направеният тест с дрегер е отчел наличие на алкохол над 1,3 промила.

По случая е започната проверка за престъпление по чл. 325, ал. 1 от Наказателния кодекс. Материалите предстои да бъдат докладвани на прокуратурата за произнасяне по компетентност.