Непълнолетен стреля с газов пистолет в Павликени

Н епълнолетен стреля с газов пистолет в центъра на Павликени. Бързо производство за хулиганство е започнато в Районното управление - Павликени, съобщиха от Министерство на вътрешните работи (МВР).

В понеделник следобед в хода на специализирана полицейска операция на телефон 112 е получен сигнал за произведени изстрели с пистолет в централната част на града.

От проведените незабавни действия по разследването е установено, че същия ден около 16:00 ч. непълнолетно местно момче е произвело два изстрела с газов пистолет, който е носело със себе си.

След намесата на полицията оръжието е иззето.

По случая е образувано бързо производство под наблюдението на прокуратурата.