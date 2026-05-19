Непълнолетен стреля с газов пистолет в Павликени

Н епълнолетен стреля с газов пистолет в центъра на Павликени. Бързо производство за хулиганство е започнато в Районното управление - Павликени, съобщиха от Министерство на вътрешните работи (МВР).
В понеделник следобед в хода на специализирана полицейска операция на телефон 112 е получен сигнал за произведени изстрели с пистолет в централната част на града.
От проведените незабавни действия по разследването е установено, че същия ден около 16:00 ч. непълнолетно местно момче е произвело два изстрела с газов пистолет, който е носело със себе си.
След намесата на полицията оръжието е иззето.
По случая е образувано бързо производство под наблюдението на прокуратурата.