България

Простреляха непълнолетно момиче с ловна пушка край Търговище

Инцидентът е станал на 3 октомври около 22:15 часа в жилище в Попово, има задържан

Обновена преди 7 минути / 6 октомври 2025, 11:38
Простреляха непълнолетно момиче с ловна пушка край Търговище
Източник: iStock photos/Getty images

Н епълнолетно момиче от Попово е простреляно при почистване на ловна пушка. Оръжието е собственост на 51-годишен мъж от града. Момичето е настанено за лечение в болница във Варна, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Търговище.

Инцидентът е станал на 3 октомври около 22:15 часа в  жилище в Попово. При почистване на законно притежавана гладкоцевна ловна пушка „Стожер“ – 12-ти калибър, 51-годишен мъж е прострелял в областта на кръста непълнолетно момиче. Мъжът живеел на семейна начала с майка му. Причинена ѝ е средна телесна повреда. Момичето е откарано в МБАЛ-Търговище, откъдето след оказаната му медицинска помощ е транспортирано с линейка в болница във Варна за налагаща се хирургическа операция.

От полицията добавят, че оръжието е иззето по надлежния ред. Мъжът е задържан в РУ-Попово. По случая е  образувано досъдебно производство.

В събота, 4 октомври, бе открит ловният сезон за дребен и едър дивеч, както и груповият лов за дива свиня, припомня БТА.

На 25 септември в двора на къща в антоновското село Старчище, при боравене с незаконно притежавана ловна пушка 12-ти калибър 65-годишен мъж от селото се бе прострелял в дланта. 

Източник: Кореспондент на БТА в Търговище Боряна Димитрова    
Последвайте ни
Катастрофа преди Ихтиман образува километрично задръстване на

Катастрофа преди Ихтиман образува километрично задръстване на "Тракия"

Френският премиер Себастиан Льокорню подаде оставка само 26 дни след встъпването си в длъжност

Френският премиер Себастиан Льокорню подаде оставка само 26 дни след встъпването си в длъжност

Опасно време във вторник! Червен код за обилни дъждове в осем области на България

Опасно време във вторник! Червен код за обилни дъждове в осем области на България

Мелания Тръмп в стил „Топ Гън“: Първата дама впечатли с кожено яке във военноморска база

Мелания Тръмп в стил „Топ Гън“: Първата дама впечатли с кожено яке във военноморска база

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Екзотика, но не от Китай: тестваме наследника на SsangYong

Екзотика, но не от Китай: тестваме наследника на SsangYong

carmarket.bg
Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване
Ексклузивно

Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване

Преди 1 ден
Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време
Ексклузивно

Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време

Преди 1 ден
<p>Радев: РМС е готова да ни окаже подкрепа след наводненията</p>
Ексклузивно

Радев: РМС е готова да ни окаже подкрепа след наводненията

Преди 1 ден
Пускат движението по новия 10 км участък от АМ
Ексклузивно

Пускат движението по новия 10 км участък от АМ "Хемус"

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, помниш ли онази чанта, която толкова исках? – Да, какво за нея? – Ами... пак я искам.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

НСТС не постигна консенсус за гъвкаво работно време на родители с деца до 12 години

НСТС не постигна консенсус за гъвкаво работно време на родители с деца до 12 години

България Преди 13 минути

Това съобщи вицепремиерът Томислав Дончев

Какво ще се случи с парите ни извън банките след приемането на еврото

Какво ще се случи с парите ни извън банките след приемането на еврото

Пари Преди 21 минути

Експертите на Активни потребители съветват да не обменяте сега в бюрата и да вложите парите в банка, където на 1 януари те ще бъдат обменени безплатно по официалния курс лев – евро

<p>Заместник-кмет&nbsp;на Плевен&nbsp;става управител на ВиК</p>

Заместник-кметът на Плевен Калоян Къдрийски става управител на ВиК

България Преди 50 минути

Решението е инж. Климент Тодоров да бъде освободен от длъжността, тъй като е налице неспособност за справяне с динамичната среда през изминалите месеци

QA инженерството отблизо: Какви умения и познания изисква

QA инженерството отблизо: Какви умения и познания изисква

Технологии Преди 52 минути

Все по-важно става не просто владеенето на конкретни инструменти за тестване, а разбирането на целия процес по осигуряване на качеството в софтуерните среди

Джордан Бардела

Жордан Бардела призова Макрон да разпусне френския парламент

Свят Преди 58 минути

Председателят на Националния сбор (НС) Жордан Бардела призова президента Еманюел Макрон да разпусне Националната асамблея след оставката на министър-председателя Себастиен Лекорню

Община Царево призовава: Напуснете домовете си до четвъртък заради опасност

Община Царево призовава: Напуснете домовете си до четвъртък заради опасност

България Преди 1 час

За хората, които не разполагат с възможност за самостоятелно настаняване, общината предлага съдействие чрез предоставяне на временен подслон

Циклонът "Барбара" връхлетя Гърция: Проливни дъждове и бури в страната

Циклонът "Барбара" връхлетя Гърция: Проливни дъждове и бури в страната

Свят Преди 1 час

Бурите ще бъдат интензивни в Тракия, Източна Македония и островите в Източно Егейско море

Милионер от лотарията прекали с купоните и влезе в болница

Милионер от лотарията прекали с купоните и влезе в болница

Свят Преди 1 час

"Загубих структурата на живота си и ежедневния ритъм… беше пълно откъсване от живота, който живеех“

Сарафов е домакин на среща на обвинители от Балканите в София

Сарафов е домакин на среща на обвинители от Балканите в София

България Преди 1 час

"Подложени сме на най-силното хибридно въздействие в момента", заяви премиерът Росен Желязков в началото събитието

Чети повече/Слушай повече!

Чети повече/Слушай повече!

Любопитно Преди 1 час

За книгите, като разказани истории на глас…

Балони с контрабандни цигари затвориха летище Вилнюс за часове

Балони с контрабандни цигари затвориха летище Вилнюс за часове

Свят Преди 1 час

Бяха отложени 30 полета, засягащи около 6000 пътници

<p>Екзотика, но не от Китай: тестваме наследника на SsangYong</p>

Екзотика, но не от Китай: тестваме наследника на SsangYong

Технологии Преди 1 час

KGM Torres HEV идва от Южна Корея, но основните компоненти в задвижването са от Поднебесната империя, а най-голямата батерия сред самозареждащите се хибриди му осигурява завиден пробег само на ток

Трима спелеолози оцеляха 42 часа в наводнена пещера

Трима спелеолози оцеляха 42 часа в наводнена пещера

Свят Преди 2 часа

Над 100 доброволци участваха в „дългата и трудна“ спасителна операция

В следствие на силните валежи започна евакуация на жителите на Ваканционно селище „Елените“.

Активираха BG Alert в района на "Елените"

България Преди 2 часа

Мярката се предприема превантивно във връзка с очаквани обилни валежи

Лорън Санчес и Джорджина Родригес впечатлиха с пръстени за милиони на ревюто на Balenciaga

Лорън Санчес и Джорджина Родригес впечатлиха с пръстени за милиони на ревюто на Balenciaga

Любопитно Преди 2 часа

По информация на медиите, общата стойност на пръстените на двете дами се оценява на около 12 милиона долара

Летището в Осло временно спря полетите заради забелязани в близост дронове

Летището в Осло временно спря полетите заради забелязани в близост дронове

Свят Преди 2 часа

Не е било получено обаче потвърждение за наличието на такива и работата е била подновена

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които са родени лидери

dogsandcats.bg

Могат ли кучетата да ядат ориз?

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в петък

sinoptik.bg
1

Сушата изяжда 1% от икономиката ни през 2025

sinoptik.bg

Принц Уилям: Когато стана крал, ще променя монархията

Edna.bg

Жътварската луна ще бъде съдбоносна за тези 4 зодии

Edna.bg

Сектор Г към ЦСКА: Истина ли е, че се обсъжда обединение?

Gong.bg

Съдийската комисия разясни спорни ситуации в мачове на Левски, ЦСКА, Лудогорец и Ботев Пд, каза за гола на Славия

Gong.bg

Опасно време: Червен, оранжев и жълт код във вторник

Nova.bg

Простреляха дете с пушка в Попово, задържаха баща му

Nova.bg