Простреляха непълнолетно момиче с ловна пушка край Търговище

Н епълнолетно момиче от Попово е простреляно при почистване на ловна пушка. Оръжието е собственост на 51-годишен мъж от града. Момичето е настанено за лечение в болница във Варна, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Търговище.

Инцидентът е станал на 3 октомври около 22:15 часа в жилище в Попово. При почистване на законно притежавана гладкоцевна ловна пушка „Стожер“ – 12-ти калибър, 51-годишен мъж е прострелял в областта на кръста непълнолетно момиче. Мъжът живеел на семейна начала с майка му. Причинена ѝ е средна телесна повреда. Момичето е откарано в МБАЛ-Търговище, откъдето след оказаната му медицинска помощ е транспортирано с линейка в болница във Варна за налагаща се хирургическа операция.

От полицията добавят, че оръжието е иззето по надлежния ред. Мъжът е задържан в РУ-Попово. По случая е образувано досъдебно производство.

В събота, 4 октомври, бе открит ловният сезон за дребен и едър дивеч, както и груповият лов за дива свиня, припомня БТА.

На 25 септември в двора на къща в антоновското село Старчище, при боравене с незаконно притежавана ловна пушка 12-ти калибър 65-годишен мъж от селото се бе прострелял в дланта.