Смъртен случай след взривоподобен звук в Германия

Свят

Полицията разследва силен трясък във Фолклинген, има и тежко ранени

18 април 2026, 08:22
Източник: IStock

Е дин мъж загина, а няколко души са тежко ранени, след като се чу силен трясък под пешеходен мост в западната германска провинция Саар рано тази сутрин, предаде ДПА, позовавайки се на полицията.  

Говорител на полицията каза, че мъж е починал от раните си на мястото на инцидента в град Фолклинген, близо до границата с Франция.

Сигналът за силен трясък и хора викащи за помощ е получен малко преди полунощ. 

„Надлезът е отцепен в широк район и десетки полицаи са на мястото на инцидента“, каза говорителят. Той добави, че няма опасност за обществеността.

Полицията не даде повече подробности за чутия силен звук, нито за ранените, тъй като разследването продължава. 

Фолклинген е град с около 40 000 население, разположен на няколко километра западно от Саарбрюкен. 

Източник: БТА, Валерия Динкова    
Последвайте ни

По темата

Дъжд, гръмотевици и вятър в деня за размисъл

"Ще хвърляме бомби отново" - Тръмп заплаши Техеран

pariteni.bg
carmarket.bg
Ексклузивно

Преди 14 часа
Ексклузивно

Преди 14 часа
Ексклузивно

Преди 17 часа
Ексклузивно

Преди 11 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Пожари в руски петролни съоръжения след серия украински атаки

България Преди 18 минути

Москва твърди, че противовъздушната отбрана е свалила няколко дрона

Свят Преди 1 час

След освобождаването си той предупреди, че критиките към властта имат „цена“

Парламентарни избори Преди 1 час

Любопитно Преди 1 час

Парадоксът е, че детето няма нужда от безгрешен родител. То има нужда от жив, автентичен човек, който може да сгреши, но въпреки това предлага безусловна подкрепа

Технологии Преди 1 час

Модерните телефони изобилстват от мощен хардуер - бързи процесори, много памет, AI изчисления, камери. Батерията обаче продължава да е слабото място, като според ново проучване 60% от европейците зареждат устройството си повече от веднъж на ден

България Преди 1 час

Кога започва и кога приключва изборният ден, какви документи да подготвим и как да не направим бюлетината си недействителна

.

Свят Преди 10 часа

Иран опроверга по-ранното твърдение на президента на САЩ Доналд Тръмп, че Ислямската република е дала съгласие да ги предаде

Свят Преди 10 часа

Засилената подготовка е свързана и със завръщането на природното явление "Ел Ниньо"

,

Свят Преди 11 часа

За да бъде приет законът, ще е необходима подкрепата или на лявата социалистическа опозиция, или на крайнодясната партия „Чега“

Свят Преди 12 часа

.

Любопитно Преди 12 часа

В страната бе изразено възмущение от антисемитски изказвания на американския рапър

Свят Преди 13 часа

Президентът заяви, че САЩ работят с Иран за премахването на мините от Ормузкия проток

,

Свят Преди 14 часа

Макрон и Стармър призоваха корабите, преминаващи през Ормузкия проток, да не бъдат облагани с такси

Свят Преди 14 часа

Това заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху в първия ден от десетгодишното примирие с Ливан

България Преди 14 часа

Това съобщи служебният премиер във видео във Facebook

България Преди 14 часа

Светът е в плен на парадокс: борсите очакват край на войната до юни, но на реалния пазар в Азия барелът удари 180 долара. Пълната нормализация може да отнеме до една година

Всичко от днес

От мрежата

