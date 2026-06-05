20 задържани при акция срещу наркоразпространението в „Христо Ботев“ в София

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Р ано тази сутрин започна мащабна специализирана полицейска операция на СДВР срещу наркоразпространението в столичния кв. "Христо Ботев".

Двадесет лица са задържани при специализираната полицейска операция в квартал „Христо Ботев“ и съседен район, насочена срещу разпространението на наркотични вещества. Това съобщиха от Софийската градска прокуратура и Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Акцията е проведена като продължение на разследване, водено от Софийската градска прокуратура и СДВР по досъдебно производство за държане с цел разпространение и разпространение на наркотични вещества, започнало през миналата година. По искане на наблюдаващ прокурор са били издадени разрешения за претърсвания и изземвания на адреси, автомобили и обиски на лица.

„Можем да отчетем акцията като успешна“, заяви заместник-градският прокурор Десислава Петрова. По думите ѝ са задържани лица и значителни количества наркотични вещества, около 400 грама „билка с примес амфетамин“.

„Изключително опасен наркотик, тъй като растителна основа се обработва с неопределено количество химикал с много силно токсично действие. Опасността от предозиране е много висока“, посочи Петрова.

По информация на СДВР при операцията са установени и около пет килограма марихуана, разпределени в 53 буркана и множество пликчета с различни размери, както и прахообразно вещество.

„В рамките на вчерашния ден и в продължение в ранните часове на днешния ден установихме и задържахме 20 лица, които се занимават с наркоразпространение в квартал „Христо Ботев“ и съседен квартал“, заяви главен комисар Любомир Тодоров Николов.

Той уточни, че в рамките на операцията е проверен и адрес на 53-годишен мъж, известен в средите с прякор „Румо“, който е използвал имота си за наркоразпространение и е бил оборудван с видеонаблюдение, монтирано върху електрически стълбове около къщата.

„За това нещо ще сигнализираме в Столична община и Комисията за защита на личните данни“, допълни Николов.

По думите му в рамките на операцията са установени над 400 дози наркотични вещества, подготвени за разпространение. Очаква се допълнителни количества и данни да бъдат докладвани на наблюдаващите прокурори, след което ще бъдат уточнени и обвиненията.

От прокуратурата съобщиха още, че е повдигнато обвинение на 17-годишен младеж, за когото са били събрани данни за участие в разпространение на наркотици.

На въпрос дали задържаните са криминално проявени, от СДВР посочиха, че всички са с криминални регистрации, а по-голямата част за наркопрестъпления. Част от тях имат и регистрации за други тежки престъпления.

„Повечето са за разпространение и притежание на наркотични вещества“, уточни главен комисар Николов.

Операцията продължава, като през днешния ден се извършват допълнителни претърсвания и изземвания на адреси, свързани с разследването.