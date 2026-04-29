Младежи на 18 и 19 г. правят гонки в София

С лед разпространен вчера в социалните мрежи видеоклип, който показва нерегламентирана гонка между два автомобила в района на столичния квартал „Овча купел“, е направена проверка от служители на отдел „Пътна полиция“ към Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). В резултат шофьорите с опасното поведение на пътя са санкционирани. Нарушителите са младежи на 19 и 18 години и са правоспособни от април 2025 г., съобщават от МВР на сайта си.

До момента 19-годишният има съставен акт за преминаване на червен сигнал, както и 24 фиша за по-маловажни нарушения. Другият шофьор е санкциониран четири пъти.

За нерегламентираната гонка на двамата шофьори били съставени актове за участие в нерегламентирано състезание по пътища. Предвиденото в закона наказание е година лишаване от право да управляват МПС, спиране на автомобилите от движение за един месец и парична глоба в размер на 1533 евро.

От „Пътна полиция“ напомнят, че подобни прояви създават сериозен риск за живота и здравето на всички участници в движението и няма да бъдат толерирани. Контролът по спазване на Закона за движението по пътищата остава засилен, като при установяване на нарушения ще бъдат прилагани всички предвидени в закона санкции. СДВР призовава гражданите да подават сигнали при установяване на опасно и агресивно поведение на пътя.