Ким Кардашиян финансира евакуацията на афганистански футболистки

Т ридесет и пет момичета, футболистки от тийнейджърския национален отбор по футбол на Афганистан, и техните семейства (общо 130 души) пристигнаха в Обединеното кралство с евакуационен полет, финансиран от американската звезда Ким Кардашиян, предаде Франс прес.

"Всяко момиче се страхува, идвайки на работа"

Момичетата и техните семейства са изложени на риск в родината си след завръщането на власт на талибаните.

Kim Kardashian helps evacuate Afghan women soccer players, and their families, out of Kabul today.



Kardashian chartered the plane that contained a total of 130 people fleeing #Afghanistan 🇦🇫 pic.twitter.com/0BMnimXwDd