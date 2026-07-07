България

Татяна Герганова е новият временен главен архитект на София

Тя ще заема поста до провеждането на конкурс и избора на титуляр, но за срок не по-дълъг от шест месеца

Василена Василева Василена Василева

7 юли 2026, 14:23
Татяна Герганова е новият временен главен архитект на София
Източник: БГНЕС

С толичната община назначи арх. Татяна Герганова за временно изпълняващ длъжността главен архитект на София. Тя ще заема поста до провеждането на конкурс и избора на титуляр, но за срок не по-дълъг от шест месеца.

Решението влиза в сила от 7 юли и е продиктувано от изтичането на максимално допустимия срок, през който длъжността беше изпълнявана от арх. Боян Недев.

Източник: БГНЕС

Арх. Герганова е дългогодишен служител на Столичната община с над три десетилетия професионален опит в сферата на градоустройството и архитектурата. Кариерата ѝ е свързана изцяло с работата в направление „Архитектура и градоустройство“, където през годините е заемала различни експертни позиции.

До назначаването си за временно изпълняващ длъжността главен архитект тя е работила като главен експерт в отдел „Съгласуване на проекти“ към направление „Градско планиране и развитие“.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Румен Радев: Нищо друго не е обещавано за замразяването на „Боташ“

Румен Радев: Нищо друго не е обещавано за замразяването на „Боташ“

Какво представляват PNR данните и кой има достъп до тях

Какво представляват PNR данните и кой има достъп до тях

Двама загинаха при тежка катастрофа на АМ „Хемус“ край Шумен

Двама загинаха при тежка катастрофа на АМ „Хемус“ край Шумен

„Това е лудост“: Призиви за оставка на Инфантино след намесата на Тръмп

„Това е лудост“: Призиви за оставка на Инфантино след намесата на Тръмп

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

biss.bg
11 метода как да успокоим сексуално възбудено куче

11 метода как да успокоим сексуално възбудено куче

dogsandcats.bg
Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ
Ексклузивно

Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ "Тракия"

Преди 4 дни
Зеленски заплаши Русия с разплата
Ексклузивно

Зеленски заплаши Русия с разплата

Преди 4 дни
МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара
Ексклузивно

МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара

Преди 4 дни
Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми
Ексклузивно

Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тревога в Румъния, вдигнаха италиански изтребители заради дронове

Тревога в Румъния, вдигнаха италиански изтребители заради дронове

Свят Преди 34 минути

Жителите на румънския окръг Тулча получиха предупредително съобщение за възможност за падащи от въздуха обекти

Над 13 млн. евро местни данъци са платени онлайн за половин година

Над 13 млн. евро местни данъци са платени онлайн за половин година

Парите ни Преди 53 минути

Сумата за първите шест месеца на 2026 г. вече е колкото всички онлайн плащания през цялата 2025 г.

Бюджетът на ДОО за 2026 г. мина на първо четене в комисия

Бюджетът на ДОО за 2026 г. мина на първо четене в комисия

България Преди 1 час

Средната пенсия се очаква да достигне 543 евро, а максималният осигурителен доход ще се повиши до 2300 евро от 1 август

.

През юли Пловдив бие в един ритъм: PHILLGOOD и HILLS OF ROCK превръщат града под тепетата във фестивална сцена през целия месе

Любопитно Преди 1 час

Fest Team, Община Пловдив и Общинска фондация „Пловдив 2019“ свързват PHILLGOOD и HILLS OF ROCK в общ градски месец с изкуство, музика и фестивален маршрут през сърцето на града

„Диагноза България“: Създателят на "Черна писта" освети съмнителни разходи за милиони в болниците

„Диагноза България“: Създателят на "Черна писта" освети съмнителни разходи за милиони в болниците

България Преди 1 час

Мартин Атанасов създаде платформата „Диагноза България“, обработвайки над 3 милиона реда официални данни. Анализът му на 180 болници у нас маркира необичайни разходи за над 605 млн. лева, които заслужават проверка от институциите

<p>DARA стана почетен жител на Аврен</p>

DARA стана почетен жител на Аврен след триумфа си на „Евровизия“, получи и специален подарък

Любопитно Преди 1 час

Певицата беше отличена за приноса си към популяризирането на България по света, а общината ѝ дари парцел в село Близнаци

КЗК разследва съмнения за картел при обществени поръчки за храни за детски градини, училища и социални домове

КЗК разследва съмнения за картел при обществени поръчки за храни за детски градини, училища и социални домове

България Преди 1 час

Антимонополният орган извършва внезапни проверки в две дружества, участвали в над 300 обществени поръчки в периода 2020–2025 г.

Съдът остави в ареста директора на ВиК - Бургас и негов служител

Съдът остави в ареста директора на ВиК - Бургас и негов служител

България Преди 1 час

Двамата са обвинени за умишлена безстопанственост по обществена поръчка за над 300 хил. евро

Костадинов: Има съмнения, че замразяването на договора с „Боташ“ не е без условия

Костадинов: Има съмнения, че замразяването на договора с „Боташ“ не е без условия

България Преди 1 час

Лидерът на „Възраждане“ поиска премиерът Румен Радев да разкрие какво е договорено по време на разговорите с турския президент Реджеп Тайип Ердоган

Най-честите грешки при монтаж на телевизор на стена

Най-честите грешки при монтаж на телевизор на стена

Любопитно Преди 2 часа

Замразяването на договора с „Боташ“ разпали политически спор: Как реагираха партиите

Замразяването на договора с „Боташ“ разпали политически спор: Как реагираха партиите

България Преди 2 часа

Вместо череши – съкровище: Фермер откри 1700-годишна римска мозайка в градината си

Вместо череши – съкровище: Фермер откри 1700-годишна римска мозайка в градината си

Любопитно Преди 2 часа

Турски фермер откри безценна римска мозайка на 1700 години, докато сади череши в провинция Елазъг. Находката с площ над 80 кв. м е с перфектно запазени изображения на животни. Властите започват мащабни разкопки около целия архитектурен комплекс

Снимката е илюстративна

Трагедия във Велико Търново: Автобус блъсна и уби пешеходка на зебра

България Преди 2 часа

67-годишна жена почина на място при тежкия инцидент, който парализира движението в центъра на града. Полицията е отцепила района и извършва огледи за изясняване на причините за катастрофата

<p>&bdquo;Oтвратителна жена&ldquo;: Мбапе обвини парагвайска сенаторка в расизъм</p>

„Oтвратителна жена“: Килиан Мбапе обвини парагвайска сенаторка в расизъм след мача с Парагвай

Свят Преди 2 часа

Капитанът на френския национален отбор реагира остро след обиди, а Френската футболна федерация започва съдебни действия

НАТО обяви три нови многонационални отбранителни проекта на старта на срещата на върха в Анкара

НАТО обяви три нови многонационални отбранителни проекта на старта на срещата на върха в Анкара

Свят Преди 2 часа

Алиансът ще инвестира в стратегически въздушен транспорт, морско наблюдение и подмяна на остаряващите самолети AWACS

Служителите в СРП с остро предупреждение: Съкращенията ще сринат системата

Служителите в СРП с остро предупреждение: Съкращенията ще сринат системата

България Преди 3 часа

Според тях механичното намаляване на щата и реалните доходи ще задълбочи кадровата криза и ще се отрази на работата на най-натоварената районна прокуратура в страната

Всичко от днес

От мрежата

10 цитата за кучетата, които ни напомнят защо сме щастливи да ги имаме!

dogsandcats.bg

Защо кучето ми не пие вода, въпреки че изглежда жадно

dogsandcats.bg
1

Откриха проблеми край водоизточници в Ловешка област

sinoptik.bg
1

Платформа информира за чистотата на морето

sinoptik.bg

През юли Пловдив бие в един ритъм: PHILLGOOD и HILLS OF ROCK превръщат града под тепетата във фестивална сцена през целия месец

Edna.bg

Анна Кошко с неприятен инцидент в столичен мол

Edna.bg

Решено: Бившият треньор на Роналдо в Ал Насър поема Португалия

Gong.bg

Внукът на наша естрадна легенда замина на проби в Барселона

Gong.bg

„Прогресивна България” внася предложения за промяна на Изборния кодекс

Nova.bg

Румен Радев: Споразумението с „Боташ“ ще намали разходите за регазификация и пренос на природен газ

Nova.bg