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Исторически триумф: Хари Стайлс влезе в Книгата на Гинес с рекорд на стадион „Уембли“

Британската поп звезда Хари Стайлс влезе в Историята на Гинес с най-дългата серия от концерти без прекъсване на стадион „Уембли“. Изпълнителят събра общо близо един милион фенове в Лондон, а майка му сподели трогателни думи за триумфа му

7 юли 2026, 14:11
Исторически триумф: Хари Стайлс влезе в Книгата на Гинес с рекорд на стадион „Уембли“
Източник: Getty

П оп звездата Хари Стайлс официално беше вписан в Книгата на рекордите Гинес след феноменална серия от 12 напълно разпродадени концерта на емблематичния стадион „Уембли“ в Лондон. С това той подобри досегашния рекорд за най-дълго турне на един изпълнител без прекъсване на тази локация, държан досега от група Coldplay с техните 10 нощи през 2025 година, съобщава BBC.

„Рекордното постижение на Хари Стайлс от 12 поредни дати е доказателство за мащаба, амбицията и културното влияние на неговите изпълнения на живо, както и за невероятната връзка, която има със своите фенове“, заяви съдията от Книгата на рекордите Гинес Уил Мънфорд.

32-годишният Стайлс даде старт на лондонската част от турнето си Together, Together на 12 юни, а финалното грандиозно шоу се състоя в събота вечер пред около 80 000 души.

По време на последния концерт емоциите взеха връх. Хари спря за момент шоуто, за да се върне назад в годините и да почете момчешката банда One Direction, от която тръгна към голямата сцена.

„Нямаше да бъда на тази сцена, ако не бяха четирима мои приятели, които бяха огромна част от това пътуване. Искам да благодаря на Найъл, Луи, Зейн и моя скъп приятел Лиъм за тези нощи и за всичко, което научих през това време – приятелството, всичко... Нищо от това нямаше да е възможно, нямаше да съм тук без вас, благодаря ви изключително много“, сподели той пред развълнуваната тълпа. 

Припомняме, че One Direction се сформира през 2010 г. в телевизионното шоу за таланти The X Factor и излезе в безсрочна пауза през 2016 г. Членът на бандата Лиъм Пейн почина трагично на 31-годишна възраст през 2024 г.

Хари Стайлс сподели пред феновете, че е имал нужда от „един момент“, за да осмисли кариерата си точно на това място – 16 години след като съвсем наблизо е сниман The X Factor.

„Преди шестнадесет години... точно пред тази сграда, в съседство... бях събран в група, която промени живота ми. Всеки път, когато шофирам из този район, се заливам от спомени. И всеки път, когато имам привилегията да се завърна на „Уембли“, това означава изключително много за мен. Благодаря ви“, каза той. 

Изпълнителят стартира соловата си кариера през 2017 г. и оттогава е отличен с шест награди „Брит“, три статуетки „Грами“ и две отличия „Айвър Новело“. Четвъртият му студиен албум, озаглавен Kiss All The Time. Disco, Occasionally, излезе на пазара през януари.

Още преди съботния концерт ръководството на стадион „Уембли“ почете рекорда на певеца, като издигна паметен банер в негова чест. В официалния си профил в платформата X те написаха: „12 концерта. Един рекорд. Място в историята на Уембли“.

Първоначално серията от концерти на Стайлс в Лондон трябваше да бъде от 6 вечери, но поради безпрецедентния интерес и огромните виртуални опашки за билети, датите бяха удвоени. Любопитното е, че за настоящото си турне певецът реши да не посещава други градове в Обединеното кралство, а да пее единствено в столицата. Преди него други големи звезди също са правили подобни серии на стадиона – Тейлър Суифт например изнесе 8 концерта там през 2024 г.

Майката на Хари, Ан Туист, също отбеляза паметния момент в социалните мрежи. Тя публикува детска снимка на певеца и по-голямата му сестра Джема, придружена от кадри от съботното шоу.

„От това до онова... Какъв уикенд! Трудно ми е да овладея сърцето си. Още през 1996 г. твърдях, че моето малко момче ще завърши на сцената – нямах представа какво точно ще прави, но неговото чувство за хумор, слънчева идентичност и красива душа се виждаха още тогава. Как изобщо можех да знам, че ще чупи рекорди, правейки точно това, за което е изпратен на този свят? Че ще порасне и ще стане точно такъв мъж, от какъвто светът има нужда в момента“, написа развълнуваната майка. 

Турнето на Хари Стайлс продължава към Бразилия, Мексико и САЩ, преди да приключи окончателно в Австралия през декември.

Източник: BBC    
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