България

За първи път жена стана ректор на СУ „Св. Климент Охридски“

В гласуването участваха 326 от общо 331 членове на Общото събрание

Обновена преди 3 часа / 7 юли 2026, 10:14
За първи път жена стана ректор на СУ „Св. Климент Охридски“
Източник: БГНЕС

О бщото събрание на Софийския университет (СУ) „Св. Климент Охридски“ избра днес проф. д-р Елиза Стефанова за ректор, който да довърши мандата 2023-2027 година, след като проф. д-р Георги Вълчев беше избран за министър на образованието и науката.

Председателят на Националната агенция за оценяване и акредитация получи подкрепата на 185 от членовете на Общото събрание. Вотът я определи като първата жена ректор на Алма Матер. 

За проф. дфзн Георги Райновски, който бе другият претендент за поста и който стигна до балотаж, гласуваха 135. В гласуването участваха 326 от общо 331 членове на Общото събрание. Действителните бюлетини бяха 320.

„Благодаря Ви наистина за това доверие, което изразявате. Това е отговорност, която се надявам с всички предизвикателства да можем да се справим. Надявам се заедно да продължим всички начинания и да изпълним всички цели, които сме си поставили. Надявам се заедно да успеем да продължим делото на нашия университет“, заяви проф. Стефанова след гласуването. 

Заседанието бе закрито за медиите и започна от 9:30 ч. в зала 272 в Ректората на Софийския университет. 

Общото събрание е висш орган за управление на университета. 

Със заповед на министъра на образованието и науката от 15 май проф. д-р Първан Първанов беше назначен за временно изпълняващ длъжността ректор на Софийския университет за срок до избирането на нов ректор, но за не повече от шест месеца.

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Съгласно член 28, алинея 3 от Правилника за устройството и дейността на Софийския университет редът за организиране на срещи на кандидатите за ректор с академичната общност беше определен с жребий, организиран от Комисията по предложенията за органи на управление и контрол на университета.

Жребият беше изтеглен на 10 юни и съгласно него срещите за представяне на програмите за довършване на мандата на кандидатите за ректор пред академичната общност се състояха в аулата в Ректората на СУ.

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Софийският университет близо 140 години е духовен, интелектуален и морален стълб на България, каза проф. Елиза Стефанова на 17 юни, представяйки пред академичната общност програмата си за довършване на мандата за 2023-2027 година в аулата на висшето училище.

Проф. д-р Елиза Стефанова е от Факултета по математика и информатика (ФМИ) и нейната кандидатура е издигната от Общото събрание на ФМИ. Досега тя бе председател на Националната агенция за оценяване и акредитация.

Проф. Стефанова е участвала в създаването на първия интернет сайт на Софийския университет. През 1999 г. тя става част от академичния състав на ФМИ и за 20 години изминава всички кариерни степени - от асистент до професор. Като преподавател, проф. Елиза Стефанова води курсове по операционни системи, компютърни мрежи, дискретна математика и алгоритми. Има над 80 научни публикации и участия в над 30 международни проекта. През последните 15 години е била член на комисиите за олимпиадата по информационни технологии и на националното състезание по компютърни мрежи. Била е заместник-декан на ФМИ и два мандата заместник-ректор на Софийския университет.

„В Софийския университет са създавани научни школи, методи, методологии, в него са правени открития, които са с принос за изграждане на интелектуалния капитал на България“, каза проф. Елиза Стефанова. Тя добави, че днес СУ е уникален по своя мащаб и мисия - със своите 16 факултета, два департамента, четири института, центрове, изследователски структури, научни комплекси, университетска библиотека и издателство, културен център, ботанически градини и много учебно-научни бази. Софийският университет е най-голямата академична екосистема в България.

„Софийският университет заема водещи позиции в рейтингите, той е най-разпознаваемото българско висше училище и в международното академично пространство. Следващите години ще са на промени, вероятно на ускорени промени – на динамика в развитието на висшето образование“, посочи проф. Елиза Стефанова.

По думите ѝ изкуственият интелект, дигиталната трансформация, новите модели на обучение и научната работа ще променят начина, по който университетите функционират.

„Моята визия е СУ да продължи да бъде лидер в промяната в образованието, в изследванията и в академичната общност, но не само в България. Това означава да има развитие на научните изследвания и подкрепа на центровете за върхови постижения, за интердисциплинарни изследвания и за създаване на нови научни инициативи. Това означава насърчаване на сътрудничеството между природните, социалните, хуманитарните, педагогическите, медицинските и техническите науки“, обясни проф. Елиза Стефанова.

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Тя отбеляза, че Софийският университет трябва да бъде предпочитан партньор в научните и в изследователските мрежи, както и в европейските програми.

„В моята програма е отделено особено внимание на младите учени, защото те са бъдещето на университета и трябва да имат среда за реализация. Чрез дигитализацията университетът трябва да бъде по-ефективен, по-прозрачен и по-достъпен“, подчерта проф. Стефанова и добави, че във времена на сложна трансформация Софийският университет има нужда от управление, основано на опит, последователност, принципност и диалогичност.

Източник: БТА, Димитрина Ветова, БГНЕС    
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