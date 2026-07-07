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Профилактиката и имунизациите са най-сигурната инвестиция в семейното здраве

7 юли 2026, 14:24
Профилактиката и имунизациите са най-сигурната инвестиция в семейното здраве
Източник: Д-р Здраве

В епизод на подкаста „Д-р Здраве с Мария“ гостува д-р Елена Драгушева - общопрактикуващ лекар, гл. асистент в МУ-София и заместник-директор по лечебната дейност на УМБАЛ по инфекциозни и паразитни болести „Проф. Иван Киров“.

Разговорът е посветен на детското и семейното здраве, ролята на профилактиката и ваксините, както и на най-честите здравни предизвикателства пред родителите днес.

Според д-р Драгушева изграждането на добър имунитет започва още в ранна детска възраст чрез балансирано хранене, достатъчна физическа активност, качествен сън и спазване на имунизационния календар. Тя подчерта, че все по-често лекарите се сблъскват с проблеми като наднормено тегло, нарушения в стойката, зрителни нарушения, алергии и последствия от прекомерното време пред екрани.

По думите на д-р Драгушева българските пациенти често пренебрегват ранните сигнали на организма и посещават лекар едва при поява на сериозни оплаквания. Тя насърчи както възрастните, така и родителите да възприемат профилактичните прегледи като естествена част от грижата за здравето. Сред важните профилактични дейности тя посочва редовните лабораторни изследвания, проследяването на зрението и опорно-двигателния апарат при децата, както и скрининговите програми за онкологични заболявания при възрастните.

В темата за ваксинопрофилактиката д-р Драгушева подчерта значението както на задължителните, така и на препоръчителните имунизации. Специалистът обърна внимание на ползите от ваксините срещу ротавирусни инфекции, варицела и HPV, както и на разширяването на възможностите за имунизация в България през последните години. Според нея добрата информираност и диалогът между лекар и родители са ключови за преодоляване на страховете и дезинформацията относно ваксините.

Източник: Д-р Здраве

Относно честите сезонни вирусни инфекции - д-р Драгушева съветва родителите да наблюдават внимателно общото състояние на детето, а не само стойностите на температурата. Тя препоръчва своевременна консултация с лекар при продължителна висока температура, признаци на обезводняване, затруднено дишане или влошаване на общото състояние.

В навечерието на летния сезон специалистът обърна внимание и на зачестяващите стомашно-чревни инфекции, които често се свързват с недостатъчна хигиена, неправилно съхранение на храните и консумация на замърсена вода. Тя напомни, че добрата профилактика и навременната лекарска консултация остават най-ефективният подход за предпазване от усложнения.

Д-р Елена Драгушева завършва Медицинския факултет към Софийския университет „Св. Климент Охридски с пълно отличие и награда „Златен Кадуцей“. През 2023 г. придобива докторска степен след защита на дисертация по инфекциозни болести. Д-р Драгушева е дългогодишен семеен лекар на деца и възрастни, както и заместник-директор по Лечебната дейност на Университетска многопрофилна болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести "Проф. Иван Киров“.

Източник: Д-р Здраве    
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