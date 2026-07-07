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През юли Пловдив бие в един ритъм: PHILLGOOD и HILLS OF ROCK превръщат града под тепетата във фестивална сцена през целия месе

Fest Team, Община Пловдив и Общинска фондация „Пловдив 2019“ свързват PHILLGOOD и HILLS OF ROCK в общ градски месец с изкуство, музика и фестивален маршрут през сърцето на града

7 юли 2026, 13:48
През юли Пловдив бие в един ритъм: PHILLGOOD и HILLS OF ROCK превръщат града под тепетата във фестивална сцена през целия месе

П о-малко от две седмици преди официалния старт на горещите музикални дни в Пловдив, фестивалният дух излиза извън Гребната база и тръгва по улиците на града. PHILLGOOD MONTH 2026 е съвместна инициатива на Fest Team, фондация „Пловдив 2019“ и Община Пловдив и свързва двата големи юлски фестивала на града, PHILLGOOD (17 – 19 юли) и HILLS OF ROCK (24 – 26 юли), в един месец, в който Пловдив живее, звучи и изглежда като … фестивал! Нов мащабен графит, фото кътчета, вечерни визуални и аудио инсталации, жива фестивална зона в центъра, 16 бара с авторски коктейли и лимитирани подложки за чаши, колекционерска двуезична книжка и празнична украса на най-оживените места превръщат града в естествено продължение на фестивалната сцена под мотото ONE CITY. ONE HEARTBEAT.

„Фестивалните градове в Европа се разпознават от първия момент, в който стъпиш в града. Фестивалът се усеща и на площада, и върху фасадите, и в бара на ъгъла, още дни преди да удари първият акорд. Точно това изграждаме в Пловдив заедно с Община Пловдив и Общинска фондация „Пловдив 2019“. PHILLGOOD MONTH свързва PHILLGOOD и HILLS OF ROCK в месец, в който градът и сцената имат общ пулс. Желанието ни е гостите и гражданите на града да усетят и станат част от тази обща енергия“, казва Стефан Еленков, изпълнителен директор на Fest Team.

Моделът е добре познат от европейските градове, изградили идентичността си около своите фестивали. С PHILLGOOD MONTH Пловдив прави тази крачка с активното участие на Общината, местния бизнес и артистичната общност. Над една четвърт от продадените билети за PHILLGOOD са купени от публика извън България и за хиляди международни гости първата среща с фестивала ще се случи не на Гребната база, а в Капана.

От тази седмица на площад „Стефан Стамболов“ отваря фестивалната зона на PHILLGOOD MONTH, мястото за официалния мърч на фестивалите на Fest Team, срещи и информация за цялата програма. Всяка вечер фасадата на Дом на културата „Борис Христов“ се превръща във фестивален екран, а брандирани гирлянди с фестивални флагчета обличат Малката главна, Капана и площад „Централен“. Между 11 и 15 юли графити артистът NASSIMO ще създаде нов мащабен стенопис върху фасада на ул. „Христо Дюкмеджиев“ в Капана и всеки ще може да го наблюдава на живо как работи, а творбата остава част от градската среда и след края на фестивалния сезон.

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Фестивалният маршрут минава през 16 от най-обичаните заведения в центъра на Пловдив, всяко обозначено с ярко-розовия стикер на PHILLGOOD. Вътре гостите ще

открият меню с шест авторски коктейла, вдъхновени от двата фестивала и лимитирани фестивални подложки за чаши. QR код на всяка маса води към пълната програма, картата на локациите и официалната страница на инициативата ONE CITY. ONE HEARTBEAT. Правилата са прости: тръгни по стикерите, събери подложките, снимай се и сподели с #PhillGoodMonth.

От участващите заведения и ключови точки в града (Котка и Мишка, Локал, клуб Фарго, бар Темпъл, бар Поща, бар СИПИ, Малките Конюшни, бар Фабрик, бар No sense, бар Download, Beebop, клуб Найлона, Политико, клуб Контрабас, бар Сандъкъ, Bally Club) всеки може да вземе безплатно колекционерска двуезична книжка с 62 страници с пълна програма на инициативата, фестивалите на Fest Team и градски гид с маршрути, забележителности и препоръки за Пловдив, на български и английски език.

„Лятото в Пловдив винаги е специално, но тази година градът ще живее в ритъма на музиката през целия юли. PHILLGOOD е фестивал, който събира хората чрез добрата музика и доброто настроение. Неговата енергия ще се усеща не само на сцените, а из целия град. Пловдив отново ще покаже, че умее да бъде добър домакин на големи събития и вярвам, че пловдивчани и хилядите ни гости ще си тръгнат с хубави спомени от едно незабравимо преживяване“, споделя Костадин Димитров, кмет на Пловдив.

PHILLGOOD ще се проведе от 17 до 19 юли на Гребната база в Пловдив с три сцени, PHILLGOOD, PHILLCOOL и PHILLRAVE и програма, която събира едни от най-влиятелните имена на световната и българската музикална сцена. Седмица по-късно, на 23 юли е BE4 Hills, a от 24 до 26 юли, HILLS OF ROCK поема щафетата и затваря фестивалния месец на Пловдив. Пълната програма е на phillgood.ink и на hillsofrock.com, а оставащите билети – на ticketstation.bg. До последния акорд на юли Пловдив остава градът, в който фестивалът се случва навсякъде.

Фестивалите PHILLGOOD и HILLS OF ROCK са част от програма “Наследство” на Европейска столица на културата.

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