Съветник на Тръмп в борбата с коронавируса подаде оставка

С ъветник на американския президент Доналд Тръмп в борбата с коронавируса подаде оставка. се оттеглил от поста си, предадоха световните агенции.

Представител на Белия дом потвърди, че неврорадиологът от Станфордския университет Скот Атлас се е оттеглил от поста си.

Той се присъедини към работната група на Белия дом за борба с COVID-19 през лятото. Често влизаше в конфронтация с водещия експерт на САЩ по инфекциозни заболявания д-р Антъни Фаучи и с координатора на Белия дом за борбата с коронавируса Дебора Брикс.

Атлас бе привърженик на подхода за отмяна на здравните ограничения, за да може новият коронавирус бързо да се разпространи сред населението и хората да си изградят имунитет.

