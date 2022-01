Шведската принцеса Виктория е отново с COVID-19

Н аследничката на шведския престол принцеса Виктория е дала положителна проба за коронавирус и има леки симптоми, съобщи днес кралският двор като добави, че Виктория е напълно ваксинирана, предадоха Ройтерс и Франс прес.

По-рано тази седмица родителите ѝ - 75-годишният крал Карл ХVI Густав и 78-годишната кралица Силвия, също дадоха положителни проби в условията на четвърта вълна на разпространение на вируса, засилена от твърде заразния вариант "Омикрон".

#Swedish Crown #PrincessVictoria was tested positive for COVID-19 and is experiencing mild symptoms, the #RoyalCourt said on Saturday, adding that the heir to the throne was fully vaccinated. pic.twitter.com/OdkKr0YCR9