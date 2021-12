Актьорът Хю Джакман е заразен с COVID-19

П редставленията на "Музикантът" (The Music Man) - най-популярните сега на Бродуей, бяха отменени за пет дена, защото звездата Хю Джакман даде положителен тест за новия коронавирус, съобщи Ройтерс.

Хю Джакман успокои феновете си в Туитър, че симптомите му са леки, но го боли гърлото и носът му е запушен. Той увери, че веднага щом получи разрешение, ще се върне на сцената.

Just wanted you to hear it from me. I tested positive for covid. Mild symptoms and as soon as I’m cleared … looking forward to getting back to The Winter Garden! @MusicManBway pic.twitter.com/q1oEAzXX02