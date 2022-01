Шведският крал Карл XVI Густав и кралица Силвия са с COVID-19

Ш ведският крал Карл XVI Густав и кралица Силвия са заразени с коронавирус, съобщи кралският двор.

"Кралят и кралицата, които са напълно ваксинирани с три дози имат леки симптоми и се чувстват добре в дадените обстоятелства", се посочва в изявлението.

King Carl XVI Gustaf and Queen Silvia of Sweden have contracted COVID-19. The Swedish Royal Court announced on Tuesday, Jan. 4, that the royal couple tested positive last night.https://t.co/HRk2mBpoLl pic.twitter.com/C0m1av1J2g