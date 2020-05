Ще убие ли коронавирусът офиса

П реди пандемията от новия коронавирус милиони хора прекарваха една трета от живота си в офиси. Но заради мерките срещу заразата много от тях бяха принудени да започнат да работят от домовете си. И това не доведе до влошаване на резултатите от труда им.

Сега много компании са изправени пред дилемата дали да продължат да работят както преди или да се възползват от промяната, предизвикана от коронавируса.

„Идеята за поставяне на седем хиляди души в една сграда може да остане в миналото”, смята изпълнителният директор на „Барклис” Джес Стейли. От ръководството на друг банков гигант „Моран Стенли” също планират да се отърват от излишните разходи за офис площи.

Twitter: Позволяваме на служителите си да работят дистанционно "завинаги"

Известният предприемач Мартин Сорел посочва, че ще е по-добре да инвестира в служителите си 35-те милиона паунда, които харчи годишно за скъпи офиси.

Работата от вкъщи има както предимства, така и недостатъци. От една страна компаниите пестят пари. Служителите също, тъй като харчат по-малко за транспорт и други разходи, свързани с това да са по цял ден в офиса. Спестява се и доста време, иначе изгубено за пътуване до и от офиса.

Но в много фирми работният процес не цели само оптимизация на резултатите и разходите.

Работа от вкъщи – ето кои са заплахите за здравето

Редица служители разглеждат офисите като място за общуване и емоционални връзки. Това важи особено за мениджърите от средно ниво, чиято основна дейност е работата с хора.

Ето защо проф. Андре Спайсър от бизнес школата „Джон Кас” смята, че е рано да се сбогуваме с офисите.

Според него служителите, работещи от вкъщи, е по-малко вероятно да бъдат повишени, тъй като не се виждат с шефовете си.

Защо „Хоум офисът“ може да стане норма! Windows 10 за €8,67

„По време на икономическа криза хората са особено склонни да мислят: трябва да си на работното място, шефът трябва да ме вижда постоянно”, посочва Спайсър.

Все пак той прогнозира рязко намаляване на работното време, прекарано в офиси. „Туитър” вече експериментира с подобен модел - корпорацията позволи на всички служители да работят отдалечено за неопределено време, но остави офисите отворени.

Работата от вкъщи не е нещо ново. През последните десетилетия все повече компании пестят от наеми по този начин.

„Мисля, че спестяването е важен стимул”, подчертава Спайсър. „Много компании ще решат: харчим много пари за наеми, нека работим повече от вкъщи. Това вече е започнало да се случва.”

Защо капитализмът създава безсмислени работни места

Има обаче и такива, недоволни от промените и намаляването на значението на офиса.

„Мисля, че губим много и трябва да съжаляваме за това”, смята Люси Келоуей, автор на няколко документални и художествени книги за хората в офисите. „Основното е, че офисът създава усещане за значението на нашата работа. Оставането сам с лаптопа през голяма част от работата ни - нека бъдем честни - може да изглежда безсмислено”.

В Холандия търсят жени на работниците си

„Най-лесният начин да се уверите, че вашата дейност има смисъл, е да седите обградени от хора, които правят същото нещо”, посочва Келоуей. „Искам да си сменя дрехите, да отида в офиса, да видя различни хора, някои от които ще станат мои приятели за цял живот и ще се смеем много”.

Тук изниква и въпросът с т. нар. от антрополога Дейвид Грейбър „безсмислени работни места” (bullshit jobs).

От гледна точка на ефективността тези позиции са напълно излишни и не създават никаква добавена стойност за компаниите. Голяма част от тях са свързани именно със спецификата на работата в офиса.

Пет техники за справяне със стреса на работното място

Проф. Спайсър отчита, че много от служителите работят дистанционно по-продуктивно и се чувстват по-удовлетворени от живота си, най- вече, защото спестяват часове, иначе губени в трафика в големите градове.

От друга страна обаче има и такива, които се чувстват в домовете си като „в изгнание”.

„Да привлекат погледа на шефа за някои служители е основното нещо в живота. Когато някой друг го прави вместо тях, те изпитват безпокойство и тревога. В това е недостатъкът на дистанционната работа на служителите и мениджърите”, подчертава Спайсър.

Не на последно място един от сериозните недостатъци на работата от вкъщи е свързан със социалните роли.

„В академичната област, където работя, броят на публикациите в списанията, които са създадени от жени, вече е намалял драстично”, казва Спайсър. „Очевидната причина е, че жените, които са вкъщи, се занимават повече с децата и домакинството”.

„Беше обичайно да се скараме на бизнес срещи. Но, боже мой, как искам да седя на истинска маса, с истински хора и чиния с бисквитки”, заявява Люси Келоуей.

As someone who started a new job in late Feb., I think some of the people saying “Why would I ever want to go back to an office?” are taking for granted the years of face time they banked...in an office...that make WFH easier now. https://t.co/jbf8cdDZz9