Още една ваксина срещу Covid-19 показа над 90% ефективност

К омпанията Moderna обяви днес, че нейната ваксина срещу Covid-19 е с 94,5% ефективност. Това е показал предварителен анализ на голямо клинично проучване, което е вече в напреднал етап, съобщи Bloomberg.

Предварителен анализ на данни на над 30 000 доброволци показа, че ваксината на Moderna е предотвратила практически случаи на Covid-19, се казва в изявление на компанията в понеделник.

Новината идва само седмица след като независимо проучване на ваксината на Пфайзер показа над 90% ефективност.

