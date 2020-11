Ваксината срещу Covid-19 на Pfizer с над 90% ефективност

Ф армацевтичната компания Pfizer обяви днес, че разработeната от нея и германската компания BioNTech ваксина срещу Covid-19, е показала успех в последния етап от клиничните изпитания. Според Financial times ваксината може да е на пазара до края на годината

Анализ на независимия Център за наблюдение на данните (Data Monitoring Committee) сочи 90% ефективност на ваксината на Pfizer за предотвратяване на COVID-19. Ваксината е тествана на над 40 хил. души. В последната фаза на клиничните тестове са били сравнени резултатите при пациенти, получили две дози от експерименталната ваксина и група, която е получавала солена вода като плацебо. Потвърден е Covid-19 при 94 от случаите..Защитата се получава при получаване на две дози от ваксината, 28 дни след първия прием.

Тези резултати са от първия независими анализ на ваксина срещу Covid-19. Това е последният етап преди едно лекарство да получи лиценз.

Компанията планира да кандидатства за спешно разрешение, за да разшири употребата на ваксината.

"За мен това е най-добрият възможен резултат", каза Угур Сахин, съосновател и главен изпълнителен директор на BioNTech пред Financial Times. Шефът на Pfizer Алберт Бурла заяви, че това е "страхотен ден за науката и човечеството".

Pfizer и BioNTech заявиха, че тази година могат да бъдат произведени до 50 милиона дози от ваксината, а следващата година многократно повече.

