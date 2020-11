Ваксината на Pfizer - началото на края на Ковид ерата

С ъпруг и съпруга с турски корени в Германия стоят зад водещата ваксина, която трябва да се справи с Ковид-19, разказва "Ню Йорк таймс".

Германската компания Бионтек (BioNTech), основана от двамата учени Шахин и Туречи, обедини усилията си с американската Пфайзер (Pfizer) за създаването на ваксина, а проучване обяви, че тя има ефективност над 90 процента.

"Ню Йорк таймс" припомня как преди две години д-р Угур Шахин е взел думата на конференция в Берлин и направил смела прогноза пред зала, пълна със специалисти по заразни болести. Тогава д-р Шахин заявил, че неговата компания може да успее да използва mRNA технология, за да разработи бързо ваксина, в случай на глобална пандемия.

По онова време д-р Шахин и компанията му Бионтек са малко познати извън малкия свят на европейските биотехнологични старт-ъп компании. Шахин създава заедно със съпругата си Йозлем Туречи Бионтек, която се е съсредоточила върху разработката на лечение срещу рак. Дотогава компанията не е предлагала свой продукт на пазара, а Ковид-19 още не съществува.

Думите на д-р Шахин обаче се оказват пророчески. В понеделник Бионтек и Пфайзер обявиха, че ваксината срещу коронавируса, създадена от Шахин и неговия екип, е над 90 на сто ефективна при доброволци. Това може да е началото на края на Ковид ерата, каза вчера в интервю д-р Шахин за "Ню Йок таймс".

Бионтек започва работа по ваксината през януари, след като д-р Шахин прочита статия в медицинското сп. "Лансет". Тя го убеждава, че коронавирусът, който тогава се разпространява в части от Китай, може да експлодира в огромна пандемия. Учените от компанията, базирана в германския гад Майнц, отменят отпуските си и се залавят за работа върху т. нар. "проект Светлинна скорост".

От 2018 г. Бионтек и Пфайзер работят заедно върху ваксина срещу грип, а през март се договарят да си сътрудничат за ваксина срещу коронавируса. Оттогава д-р Шахин, се сприятелява с Алберт Бурла, гръцкия главен изпълнителен директор на Пфайзер. В интервюта те казват, че ги свързва това, че са учени с имигрантски корени. От самото начало беше много лично, казва д-р Шахин, цитиран от "Ню Йорк таймс".

55-годишният Шахин е роден в Искендерун. Когато е 5-годишен, родителите му се местят в Кьолн и баща му работи в завод на Форд (Ford). Угур иска да стане лекар, завършва университет, а през 1993 г. защитава докторантура за работата си по имунотерапията на туморни клетки.

В началото на кариерата си Шахин среща Туречи, която иска да е медицинска сестра, но накрая записва медицина. Тя е родена в Германия и е дъщеря на турски лекар, емигрирал от Истанбул. В деня на сватбата си, след церемонията младоженците се връщат обратно в лабораторията.

Днес Бионтек има 1800 служители и клонове в Берлин, други германски градове и в американския град Кембридж, щата Масачузетс. Миналата година фондацията на Бил и Мелинда Гейтс инвестира 55 милиона долара, за да финансира разработването на лечение срещу ХИВ и туберкулоза. Същата година д-р Шахин получава наградата "Мустафа" - иранско отличие, присъждано на всеки две години на учени мюсюлмани.

Станали милиардериq Шахин и Туречи живеят със своята дъщеря тийнейджърка в скромен апартамент, близо до работното си място. Те ходят дотам с велосипеди и нямат кола, отбелязва вестникът.

В Германия, където имиграцията продължава да е щекотлив въпрос, успехът на двамата учени от турски произход стана повод за празнуване. Консервативният бизнес сайт "Фокус" коментира, че с тази съпружеска двойка Германия е бляскав пример за успешна интеграция. А депутатът Йоханес Фогел написа в "Туитър", че това прави Германия силна - страна с имигранти, пазарна икономика и отворено общество.

"Ню Йорк таймс" разказва, че съпрузите Шахин и Туречи узнали за успеха на ваксината в неделя и отбелязали момента с по чаша турски чай у дома.

В. "Гардиън" също отделя подобаващо място на Шахин и Туречи, като ги нарича "дрийм тийма" зад ваксината срещу коронавируса и изтъква тяхната скромност. Британското издание цитира Шахин, че ваксината е победа на иновациите, науката и глобалното съвместно усилие, което "да се надяваме ще помогне на света да си върне чувството за нормалност".

