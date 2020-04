Коронавирусът може да взриви Близкия изток

Л иван започна да отменя част от мерките, наложени заради пандемията от Covid-19, но вместо спокойствие, страната изпитва сериозно напрежение. Протестите, които избухнаха през октомври миналата година и бяха спрени временно заради коронавируса, избухнаха наново с гняв, насочен срещу липсата на адекватни мерки за справяне с влошаващата се икономическа среда.

След седмици на карантина, Ливан има сериозни щети по икономиката, която беше в лошо състояние и преди появата на Covid-19. Местната валута, която е обвързана с долара през последните над двадесет години, е в свободно падане от месеци и няколко пъти страната беше на ръба да банкрута. Централната банка, обвинявана за липсата на мерки и закъснялата реакция, е в епицентъра на сегашната протестна вълна, заляла основните градове на страната през последни три дни. На 27 и 28 април се стигна до сблъсъци във втория по големи град Триполи, както и в Бейрут. Има демонстрации и в градовете Тир и Сайда, а правителството реши да разположи военни сили в опит да омиротвори демонстрациите.

Стигна се и до трагичен случай. Във вторник младеж загина в Триполи, след като войници използваха сълзотворен газ и патрони, за да разпръснат протестиращи, хвърлящи камъни и коктейли „Молотов“ по банкови клонове. Веднага след като новината за смъртта на младежа обиколи страната, гневни демонстранти подпалиха най-малко две банки и обсадиха сградата на Централната банка в Бейрут. Сградата на Банковата асоциация пък беше атакувана и изпотрошена.

Вълната от недоволство заради загубата на работни места покрай пандемията, достигна редица държави в Близкия изток и Южна Америка, но особено тежка е ситуацията в страни с вече съществуваща криза или изпитващи сериозни вътрешни проблеми като Ливан. Липсата на стабилно правителство и дефрагментацията на власт покрай опитите на про-иранската организация Хизбулла да окрупни влиянието си за сметка на държавните институции, предизвика серия от социални и политически проблеми. Това се вижда особено добре в здравния сектор. Докато в държавни болници има остра нужда от медицински пособия и средства за хигиенизиране, то в болниците, които са спонсорирани от Хизбулла подобни проблеми са в пъти по-малко. Доктори в зоните, контролирани от Хизбулла получават допълнително заплащане покрай пандемията, като организацията обяви, че организира над 20 000 доброволци да помагат за налагане на мерките. Виждайки възможност в пандемията да засили влиянието си в обществото, Хизбулла използва ресурсите на здравното министерство, където министърът е също от организацията.

Старите социални и икономически проблеми в Ливан избиха наново покрай пандемията. След близо два месеца на блокада, страната се изправя пред тежка реалност. Жертвите на коронавируса са само 24 до този момент, бизнесът започва да се отваря малко по малко, а рестрикциите за движение се очаква да отпадат една след друга. Но икономиката е в колапс. Международният валутен фонд обяви, че очаква икономиката на Ливан да се срине с 12% тази година. Страната също така има дълг, вноски по който за първи път не успя да изплати през март. Тежките ограничения, които банките наложиха върху това колко пари могат да изтеглят клиентите, се отразиха върху стойността на ливанската валута. И докато преди месеци протестите се отличаваха с мирните си шествия и палаткови лагери, но сега ситуацията е различна. Дузина банки бяха атакувани от протестиращи през последните дни, докато шефът на Националната банка стана вероятно най-мразеният човек в страната, наравно с лидерите на водещите партии.

Lebanon’s Tripoli is out of control tonight. Fires burning, shots fired, people injured. The economy is in total free fall, aggravated but not caused by the coronavirus lockdown. People are desperate. pic.twitter.com/kzrqjgIngU