Ситуацията с коронавируса в Иран излиза извън контрол

С мъртните случаи и броят на инфектираните в Иран вследствие на коронавируса се увеличават. През уикенда иранското правителство обяви, че са починали 237 души, а заболелите са 7161. Иранската опозиция представи още по-тежка картина: 1800 починали и десетки хиляди заболели, имали досег до инфектирани. В момента Иран е на четвърто място по инфектирани граждани след Китай (80 735), Южна Корея (7478) и Италия (7375). Но данните за Иран може да не са точни, предвид мерките на властите в Техеран да ограничи излизането на информация.

Иран е страната в Близкия изток, която до този момент е засегната най-тежко от новия вирус, като официални лица предупредиха, че броят на жертвите може да се увеличи драстично, а също и на заболелите. Някои членове на парламента посочват 450 000 като очакван брой на инфектирани. Техеран е все по-изолиран по начин, по който дори най-тежките американски санкции не успяха, тъй като все повече страни забраняват полети от и за Иран. Ирански граждани не могат да посещават в момента в Турция и страните от Персийския залив, а в Ирак има наложени тежки ограничения над иранци при влизане в страната.

Iran deputy health minister says 200 people have died of coronavirus in Gilan province alone. Yet official nationwide deaths stands at 194. #كرونا https://t.co/ebKejXL5z7

Междувременно, Революционна гвардия, полицията и иранската армия наложиха затварянето на свещени места за поклонение, както и блокираха целия град Ком – основното религиозно средище в Иран, където бяха регистрирани първите случаи на коронавирус през януари. Гвардията също така нареди всички лекари да съобщават информацията не през официалните канали, а на гвардията и нейните институции, като по този начин се ограничи достъпът до данни.

От Ком вирусът се разпространи бързо из страната главно през религиозни учреждения. Всеки жител на Ком, който иска да напусне града, трябва да го направи през специално изградени за това пропускателни пунктове и да се подложи на медицински преглед в предварително подготвени военни камиони и превозни средства. Малко след като вирусът се разпространи, лекари съобщиха, че местните болници са пълни с пациенти, което предизвика криза с липса на основни медицински пособия и недостатъчно болнични легла. До този момент иранските власти предпочитаха да не реагират на съобщенията за вируса, опасно игнорирайки тежката ситуация, в която изпадна страната ден след ден. Седмица по-късно, правителство обяви създаването на 14 мобилни болници, които могат да поемат 2000 пациенти, но това се оказа повее от недостатъчно и вирусът продължи да се разпространява. Основна причина за това стана не само липсата на адекватен отговор на страна на властите, но също и духовници, които не спазваха ограниченията и призоваха поклонниците да продължават да посещават свещените места „напук на заговора срещу Иран“.

Иранското правителство прие сериозно ситуацията едва когато бяха инфектирани основни фигури в управлението. Иран е страната с най-много заболели официални лица и членове на политическия елит. Най-малко 23 депутати, съветници и висши фигури бяха поставени под карантина от февруари насам, сред които заместник здравният министър и двама съветници на президента Хасан Рухани. Хосеин Шейхолеслам, който е бивш посланик в Сирия и близък съветник на външния министър и върховният лидер, аятолах Али Хаменей, почина миналата седмица. Шейхолеслам беше и сред основните фигури в сирийската кампания на Техеран и участник в атаката върху американското посолство в Техеран през 1979, предизвикала заложническа криза, продължила 444 дни. Една от съветничките на Рухани и приближена на Шейхолеслам, Масума Автакар, също е поставена под карантина.

Almost 100 countries and territories have now confirmed coronavirus cases, and dozens of deaths have occurred in Italy, Iran & South Korea.



Italian authorities have placed much of the north of the country on lockdown, affecting nearly 15 million people. https://t.co/KWZpfpLNae