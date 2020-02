Израел прави тайни срещи за сближаване с арабски държави

Н а фона на силно оспорвания „мирен план на Доналд Тръмп“ за разрешаване на конфликта между израелци и палестинци, който беше отречен както от палестинците, така и от Арабската лига, а също и от израелската опозиция, Израел и САЩ обсъждат споразумение, според което САЩ ще признаят мароканския суверенитет върху окупираната територия Западна Сахара, в замяна на това Мароко да предприеме стъпки за нормализиране на отношенията с Израел.

Това би било голямо дипломатическо постижение за краля на Мароко Мохамед VI и тласък за израелския премиер Бенямин Нетаняху – който се очаква да посети Мароко – в опасни политически времена. Но това би била също и изключително противоречива стъпка, която противоречи на международния консенсус за Западна Сахара и региона.

Нетаняху ще "наложи суверенитет" над всички израелски колонии

Израел търси нормализиране на отношенията с колкото се може повече арабски страни, което би помогнало на израелците да използват територията на арабски държави за логистика, дипломация и извършване на разузнавателна дейност и обмен на данни. Мароко има силни позиции в Северна Африка, а също и добри отношения с повечето арабски страни, а от години има и тайни отношения с Израел.

Западна Сахара е рядко населена територия, някога контролирана от Испания, оспорвана днес между сепаратистите от Фронта Полисарио и Мароко. Конфликтът продължава десетилетия, след като през 1975 г. марокански части окупират територията, докато Алжир подкрепя сепаратистите от дълго време и заради това отношенията между Рабат и Алжир са обтегнати.

