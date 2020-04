Пустите улици на Истанбул

В идео, снимано с дрон, показва празните улици на 15-милионния Истанбул, след като властите въведоха 48-часов полицейски час за уикенда в 31 окръга в Турция. В Турция е въведена постоянна забрана за излизане навън за лицата над 65-годишна възраст и за младежите под 20 години.

Над 24 хиляди души ще бъдат подведени под отговорност за неспазване на полицейския час, съобщи снощи турското министерство на вътрешните работи, цитирано от "Дейли сабах". Съдебни действия ще бъдат предприети по отношение на магазини, плод-зеленчуци и други търговски обекти, които е трябвало да бъдат затворени по време на полицейския час, но не са спазили забраната.

В понеделник, първия работен ден от седмицата, с изтичането на забраната за излизане, ежедневният живот продължи по обичайния ритъм. В сила остават засилени мерки в градския транспорт, където не се допускат пътници, когато се надвиши половината от капацитета на превозните средства. Шофьорите на метробусите в мегаполиса Истанбул днес бяха екипирани не само с маски, но и със защитни гащеризони.

Медиите в Турция коментират оставката на министъра на вътрешните работи Сюлейман Сойлу, която турският президент Ердоган отказа да приеме. Сойлу подаде оставка, поемайки отговорност за за начина, по който беше обявено въвеждането на 48-часови ограничителни мерки през уикенда. Внезапното им обявяване доведе до хаотично струпване на граждани в магазините, без да спазват мерките за социална дистанция.

CORONAVIRUS:



Following a two-day curfew the Turkish government introduced in 31 cities, the Istanbul Metropolitan Municipality Sunday took the opportunity to do an extensive disinfection operation at the busiest parts of the city.



