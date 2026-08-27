Meta ще плати до 18 млрд. долара, за да пази децата

Meta се е съгласила да плати до 18 милиарда долара през следващото десетилетие, за да уреди съдебни дела, заведени от американски щати, обвиняващи компанията в проектиране на Facebook и Instagram по начини, които умишлено насърчават децата и тийнейджърите да се пристрастяват към социалните медии. Споразумението, постигнато с група, представляваща главните прокурори на повечето от щатите и териториите на САЩ, слага край на голяма съдебна битка, която постави под строг контрол подхода на Meta към безопасността на младежите.

Meta отрича да е извършила неправомерни действия и продължава да твърди, че е инвестирала сериозно в защитата на младите потребители. Съгласно условията, Meta ще плати до 16,68 милиарда долара на 47 щата, Вашингтон и три територии на САЩ за период от 10 години, редом с 1 милиарда долара, платени на Тексас. Споразумението обаче има уникално условие: Meta е структурирала 5,3 милиарда долара от общото изплащане така, че да зависи от това дали конкурентните платформи TikTok и YouTube се съгласяват да приемат идентични мерки за защита на безопасността на децата и финансови вноски, като по този начин очертава сделката като тласък за стандарт в целия бранш.

Apple пуска два нови процесора и освежи Mac Mini

Мъск: AI може да стане невъзможен за контрол

Въпреки че споразумението не съдържа признание за неправомерни действия от страна на Meta, независим одитор ще наблюдава спазването на изискванията и ще оцени ефективността на трансформациите на платформата през следващите години. Споразумението изисква значителни промени в начина, по който тийнейджърите използват Facebook и Instagram. Сред най-забележителните разпоредби е двучасовото дневно ограничение за ползване по подразбиране за тийнейджъри. Платформите също така ще блокират достъпа между полунощ и 6 сутринта, освен ако родител не даде разрешение, а push известията ще бъдат деактивирани по време на учебните часове.

Meta трябва също така да въведе по-строги ограничения, предназначени да предотвратят достъпа на тийнейджъри до съдържание, считано за неподходящо за тяхната възраст. Допълнителните мерки включват системи за проверка на възрастта и промени във функции като реакции и препоръки. Очаква се реформите да бъдат въведени в рамките на година след одобрението.

Зукърбърг смята, че има как бъдещето на AI да е за всички

Легендарна социална мрежа планира своето завръщане

Въвеждат се и разширени функции за родителски надзор, наред с подобрени системи за проверка, за да се предотврати регистрацията на лица под 13 години и да се блокира достъпът на непълнолетни до съдържание за възрастни. Предвижда се и пълно премахване филтри за козметична хирургия и екстремните филтри за грим, които нарушават естетиката на лицето.

Споразумението е резултат от месеци свидетелски показания и съдебни производства. Коалиция от 29 щата обвини Meta, че умишлено е проектирала платформите си, за да държи младите потребители ангажирани, подвеждайки обществеността относно потенциалните рискове и незаконно събирайки данни за деца. Компанията отхвърли тези обвинения.

Споразумението на Meta идва и на фона на много по-широка вълна от съдебни дела срещу компании за социални мрежи. Хиляди дела от родители, училища, щати и отделни лица твърдят, че платформи, включително Instagram, Facebook, TikTok, YouTube и Snapchat, са допринесли за проблеми, свързани с пристрастяване, тревожност, депресия и проблеми с образа на тялото сред младите хора.

ChatGPT пуска реклами в отговорите си в Европа

И младите започнаха да се притесняват от възхода на AI

В официално изявление Meta определи споразумението като конструктивна стъпка към овластяване на родителите и установяване на унифицирани протоколи за безопасност за онлайн младежите. Главният юрисконсулт на Meta, Си Джей Махони, подчертава, че онлайн навиците на тийнейджърите преминават през множество платформи, което прави самостоятелните регулации за Instagram или Facebook недостатъчни. В отворено писмо, издадено заедно с обявлението, Meta директно призова Google (YouTube) и ByteDance (TikTok) да се присъединят към рамката, твърдейки, че ефективната защита на детето изисква универсален стандарт във всички основни социални мрежи.