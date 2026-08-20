ChatGPT пуска реклами в отговорите си в Европа

С лед първоначалното си внедряване в САЩ през февруари 2026 г., OpenAI официално обяви разширяването на ChatGPT Ads в 31 европейски страни. Актуализацията предоставя спонсорирано съдържание на потребителите на безплатни и начални планове „Go“ на множество пазари, включително Германия, Франция, Испания, Италия и Холандия.

Рекламите се появяват във все повече страни, което носи със себе си неудобен въпрос: когато асистент с изкуствен интелект дава информация и след това представя спонсорирана препоръка, колко сигурни можем да бъдем, че получаваме полезен съвет, а не просто реклама?

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OpenAI твърди, че рекламите ще бъдат стриктно етикетирани, структурно отделени от основните генерирани отговори и ще се ръководят от контекстуални теми за разговор, а не от поведенческо профилиране. Всичко това е, за да се спазят строгите европейски разпоредби за поверителност.

Компанията постепенно разширява рекламната си програма за ChatGPT извън Съединените щати. Компанията казва, че рекламите ѝ вече са стартирали във Великобритания, Мексико, Бразилия, Япония и Южна Корея, като е планирано по-нататъшно разширяване. Рекламната система е предназначена предимно за потребители на нивата Free и Go, докато акаунтите Plus, Pro, Business, Enterprise и Edu остават без реклами.

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Аргументът на OpenAI е ясен. Управлението на подобна мащабна и сложна услуга с изкуствен интелект е скъпо, а рекламата може да помогне за субсидиране на безплатен и по-евтин достъп. Компанията твърди, че рекламите са предназначени да подкрепят непрекъснатите инвестиции в ChatGPT, като същевременно позволяват на повече хора да използват все по-способен изкуствен интелект, без да плащат за премиум абонамент.

Но рекламата в чатбот е коренно различна от рекламата на конвенционален уебсайт. Традиционната онлайн реклама е сравнително лесна за разпознаване. Спонсорираният резултат от търсенето също е познат на повечето интернет потребители. ChatGPT обаче е проектиран да се държи като партньор в разговора. Хората му задават въпроси, искат препоръки и все по-често разчитат на него за решения, свързани с продукти, услуги и покупки.

За да покрие Общия регламент за защитата на данните (GDPR) на Европейския съюз, европейската рекламна рамка на OpenAI разчита до голяма степен на контекстуална релевантност. Вместо да използва дългосрочните истории на чатовете или лични спомени без изрично съгласие, системата анализира активните теми на разговорите, приблизителното местоположение, типа на устройството и езика, за да обслужва подходящи позиционирания.

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Спонсорираните резултати се показват в отделни визуални блокове, разположени около интерфейса за чат, отделени от основния разговор. Според компанията рекламите се показват на системи, отделни от AI модела, рекламодателите не могат да влияят, класират или променят отговорите на ChatGPT, а рекламите са ясно обозначени и се показват отделно от отговора. Виждането на реклама не означава, че OpenAI одобрява рекламирания продукт.

Въпреки изолирането на генерирания резултат от рекламните блокове, въвеждането на реклами в разговорния асистент коренно променя психологията на потребителите. За разлика от традиционните търсачки, където потребителите очакват списък със сини връзки, преплетени с ясни рекламни слотове в горната част на страницата, на асистентите с изкуствен интелект се разчита за синтезиране на обективни съвети.

Ако потребител пита асистент с изкуствен интелект кой лаптоп да купи, кой хотел да избере или кои слушалки са най-подходящи за неговите нужди и отговорът е последван от спонсорирана препоръка от компания, продаваща един от тези продукти, потребителите могат да се запитат дали препоръката наистина се основава на техните интереси или дали рекламната екосистема е повлияла на цялостното преживяване.

Дори ако самият отговор остане напълно независим, усещането за независимост е от значение. Това става особено важно, защото системите с изкуствен интелект вече имат проблем с доверието. Те могат да генерират уверено звучащи отговори, които са неточни, непълни или основани на остаряла информация.

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Следователно потребителите трябва да оценяват критично отговорите на изкуствения интелект на първо място. Добавянето на реклама създава още един слой несигурност: Полезна ли е тази информация, защото изкуственият интелект я смята за полезна, или защото някой е платил да се появи до нея?

Като ограничават функциите без реклами зад абонаментни планове, платформите рискуват да създадат двустепенно изживяване. Безплатните потребители получават помощ при разговори, преплетени с търговски предложения, докато платените абонати получават информация без рекламни препоръки. Това по същество може да ядоса и регулаторите.

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Потребителите трябва да развият още един ИТ навик: да третират спонсорираните препоръки като реклами, а не като независими съвети. Ако изкуствен интелект предложи конкретен продукт, услуга или компания и става въпрос за пари, си струва да проверите независими отзиви, спецификации и алтернативни опции, преди да вземете решение.

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Предизвикателството пред OpenAI и в крайна сметка пред всяка компания с изкуствен интелект, която внедрява реклама, ще бъде лесно за описание, но трудно за постигане: как рекламата да плаща за изкуствения интелект, без да кара потребителите да се съмняват в това, което им се казва.