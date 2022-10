Успешна мисия: Космическият апарат на НАСА успя да измени траекторията на астероид

К осмическият апарат, който се вряза в малък астероид на милиони километри от Земята, е успял да промени орбитата му, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на съобщение от НАСА.

След удара на DART с астероид: 10 хил. км. опашка от отломки в Космоса

Сондата DART (Тест за пренасочване на двоен астероид - Double Asteroid Redirection Test) беше насочена умишлено към астероида Диморфос, за да бъде проверено дали могат да бъдат пренасочени астероиди, застрашаващи Земята.

This just in: The #DARTmission impact is confirmed to have changed the orbit of moonlet Dimorphos around its asteroid Didymos.



For the first time ever, humans changed the motion of a celestial object. More details: https://t.co/aQj8N7fnuV pic.twitter.com/NLR6AqEcaO