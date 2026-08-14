Единственият френски политик, който не е във ваканция това лято

Габриел Атал превръща августовската ваканция в предизборна кампания, обикаляйки Франция и срещайки се с граждани, туристи и представители на бизнеса, докато основните му съперници почиват. Целта му е да навакса изоставането си пред Едуар Филип преди президентските избори през 2027 г.

Атал прави завой към по-консервативни позиции, като настоява за ограничаване на имиграцията, по-ефективни наказания и административна реформа. Така той се опитва да привлече десни избиратели, но Филип има предимство като политик с дългогодишна връзка с десницата.

Лятната стратегия е политически риск: Атал се стреми да изгради образ на активен и решителен кандидат, но съперниците му разчитат, че французите предпочитат да не мислят за политика през август. Големият въпрос е дали интензивната кампания ще успее да намали преднината на Филип.

The one French politician who’s not on vacation this summer. https://t.co/hvJCt2Vr02 — Jim Roberts (@nycjim) August 13, 2026

Бившият френски премиер Габриел Атал се отказва от традиционната августовска почивка в опит да навакса изоставането си от съперниците в надпреварата за президентския пост.

37-годишният Атал, който днес оглавява центристката партия „Ренесанс“ на президента Еманюел Макрон, използва лятото, за да води активна кампания из страната. Той се среща с хора на пазари, пристанища и лозови масиви, както и с туристи в популярни морски курорти.

От щаба му настояват, че решението е и политически, и символично:

„Доста буржоазно е да се предполага, че всички французи си вземат почивка или отиват на ваканция.“

Според екипа му Атал иска да покаже, че е по-решителен от останалите кандидати.

Но има и прагматична причина да не почива. Проучванията постоянно показват, че той изостава от основния си центристки съперник Едуар Филип. А президентските избори през април догодина ще започнат с първи тур, последван от балотаж между двамата водещи кандидати, ако никой не получи мнозинство.

Атал и Филип предварително са се договорили само единият да се яви като общ кандидат на центристкия лагер, за да не разделят електората си и да намалят шансовете си за достигане до втория тур.

Междувременно Филип, Марин льо Пен, Жан-Люк Меланшон и консервативният кандидат Брюно Ретайо са избрали традиционния френски августовски подход: почивка. Те прекъсват ваканциите си само за отделни публични изяви или коментари по важни събития, например опустошителните пожари в югозападната част на страната.

Логиката на съперниците е проста: французите са във ваканция и не искат да бъдат занимавани с политика.

Атал залага на обратното.

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Завой надясно

Лятната му кампания му дава и възможност да се опита да привлече по-консервативните избиратели, които в момента са по-близо до Филип.

В началото на август Атал даде интервю за десния седмичник Le Journal du Dimanche, в което призова за:

ограничаване на имиграцията; сериозно опростяване на френската администрация; по-ефективно изпълнение на наказателните присъди.

След това той посети Западна Франция, където пред камерите се конфронтира с група представители на т.нар. gens du voyage, правно понятие, използвано за традиционно пътуващи общности, включително роми и мануши, които са дългогодишна тема за френската десница.

Именно десният електорат може да се окаже решаващ за Атал и Филип. Преизбирането на Макрон през 2022 г. беше подпомогнато от по-възрастни и по-заможни избиратели, които традиционно са гласували за консервативни кандидати.

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Филип има предимство

Проблемът за Атал е, че Филип вече има естествено място вдясно.

Той е бивш член на консервативната партия „Републиканците“ и отдавна се определя като политик от десницата.

Атал има по-сложна биография. В началото на политическата си кариера той е бил част от младежкото крило на социалистите от център-ляво, а впоследствие се присъединява към лагера на Макрон. Самият той избягва категоричното определение „десен“.

Един консервативен министър, който все още не е подкрепил кандидат за 2027 г., описва Филип като естествен представител на своя политически лагер. За Атал министърът казва, че има „много гъвкав“ идеологически гръбнак.

Затова августовската стратегия на Атал е своеобразен политически залог: докато конкурентите почиват, той се опитва да завладее медийното пространство, да изгради образ на по-решителен кандидат и постепенно да се придвижи надясно. Въпросът е дали активността ще компенсира значителната му преднина̀ в момента пред Филип.