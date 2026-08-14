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САЩ пренасочват самолетоносача „Джордж Вашингтон“ към Близкия изток след криза с екипажа на „Ейбрахам Линкълн“

Продължилата над 240 дни рекордни дежурства мисия край иранските брегове доведе до нарастващо напрежение в Конгреса и сигнали за проблеми с психичното здраве и снабдяването на борда

14 август 2026, 10:43
САЩ пренасочват самолетоносача „Джордж Вашингтон“ към Близкия изток след криза с екипажа на „Ейбрахам Линкълн“
USS „Ейбрахам Линкълн“ (USS Abraham Lincoln)   
Източник: Getty Images

А мериканският атомен самолетоносач USS „Джордж Вашингтон“ (USS George Washington), базиран в Тихоокеанския регион, пое курс към Близкия изток. Маневрата идва на фона на ескалиращо безпокойство във Вашингтон относно състоянието на екипажа и логистиката на борда на USS „Ейбрахам Линкълн“ (USS Abraham Lincoln), който изпълнява бойни задачи в района от месеци, съобщиха световните агенции Асошиейтед прес (AP) и „Уолстрийт Джърнъл“ (WSJ).

Ескалация, самолетоносач на САЩ вече е край Иран

Представител на Военноморските сили на САЩ потвърди, че понастоящем „Джордж Вашингтон“ се намира в Малакския проток – ключовият морски артериален път, свързващ Тихоокеанския с Индийския океан. През изминалата седмица плавателният съд напусна виетнамското пристанище Дананг, след което бе забелязан в Сингапурския проток, придружаван от крайцер и ескадрен миноносец.

Рекордни 240 дни в морето и натиск върху екипажа

Самолетоносачът „Ейбрахам Линкълн“ беше мобилизиран на 21 ноември миналата година и пристигна в Близкия изток през януари, малко преди началото на военните действия срещу Иран на 28 февруари. Въпреки че първоначалните разчети предвиждаха той да се завърне в САЩ през май, мисията му беше неколкократно удължавана.

Към момента ударната група на „Линкълн“ отбелязва рекордно непрекъснато пребиваване в морето от над 240 дни. Извънредната продължителност на дежурството и интензивните бойни операции повдигнаха сериозни въпроси относно амортизацията на оборудването и изтощението сред военнослужещите.

Най-големият самолетоносач в света поема обратно към САЩ

Според информация на американските медии, на борда са регистрирани смущения в снабдяването с основни стоки, проблеми с опреснителните системи за вода и влошаващо се психично здраве на членове от екипажа.

Политически сблъсък във Вашингтон

Ситуацията предизвика реакция на Капитолийския хълм. Законодатели от Демократическата партия настояват Пентагонът да даде пълни обяснения, да извърши разследване и да осигури прозрачност за условията, при които служат моряците.

От своя страна, министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет отхвърли част от обвиненията, определяйки медийните информации и изявленията на критиците като „напълно изопачени“.

Най-големият самолетоносач в света „Джералд Р. Форд“ напусна Крит

Въпреки че активните бойни сблъсъци между САЩ и Иран затихнаха през последните месеци, американските ВМС възобновиха блокадата на иранските пристанища в стратегическия Ормузки проток. Администрацията на президента Доналд Тръмп за момента не дава яснота относно дългосрочната си стратегия и конкретния времеви хоризонт за пълно прекратяване на конфликта, което налага поддържането на значително военноморско присъствие в региона.

Източник: БТА, Николай Джамбазов/The Wall Street Journal/ Associated Press    
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