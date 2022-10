Учените описаха сблъсъка на Марс с огромен метеорит

У чените, които наблюдават планетата Марс, получават забележителен коледен подарък миналата година.

На 24 декември 2021 г. метеорит удря повърхността на Червената планета, предизвиквайки трус с магнитуд 4, съобщават Франс прес и Ройтерс.

As InSight lander nears end, NASA details meteorite strike on Mars https://t.co/V2LDATiuUa @Reuters

Трусът е засечен от сондата "ИнСайт" и нейния сеизмометър.

"ИнСайт" кацна на Марс преди близо четири години на около 3500 километра от мястото на удара.

Произходът на труса е потвърден "на втори тур" от орбиталния апарат "Марс Рикънисънс Орбитър" (МРО). Обикаляйки около планетата, той прави снимки на новообразувалия се кратер в рамките на 24 часа след събитието.

Изображението е впечатляващо: на повърхността са изхвърлени ледени късове и е изкопан кратер с диаметър около 150 метра и дълбочина 20 метра - най-големият, наблюдаван, откакто "Марс Рикънисънс Орбитър" влиза в експлоатация преди 16 години.

"Въпреки че метеорити нерядко удрят Марс, никога не сме мислили, че ще видим нещо толкова голямо", каза на пресконференция Ингрид Даубар, която работи по мисиите "ИнСайт" и МРО.

Изследователите смятат, че самият метеорит е бил около 12 метра, което на Земята би довело до разпадането му в атмосферата ѝ.

"Това е просто най-големият сблъсък на метеорит с повърхността, който е регистриран, откакто сме започнали да правим наука със сеизмографи или сеизмометри", казва Филип Лоньоне, професор по планетарни науки, който участва в две изследвания, базирани върху тези наблюдения и публикувани в сп. "Сайънс".

Аудиозапис на труса, получен чрез ускоряване на вибрациите, събрани от сеизмометъра, за да могат да се чуят, беше разпространен от НАСА.

Събраната ценна информация ще помогне за придобиването на по-добри познания за вътрешността на Марс и историята на неговото формиране.

"Полезният" лед

В частност за учените се оказва "изненадващо" наличието на лед. "Това е най-горещото място на Марс, най-близо до екватора, на което сме виждали лед", казва Ингрид Даубар, също съавтор на двете проучвания.

As InSight lander nears end, NASA details meteorite strike on Mars By Reuters https://t.co/Zn8JI02zc1