НАСА пусна запис от Марс (ВИДЕО)

С пускаемият апарат “InSight” на НАСА, който се намира Марс, е успял да улови вибрации и звуци от четири метеорита, които са се ударили в повърхността на Червената планета, предаде Асошиейтед прес.

Засечените сеизмични и акустични вълни са от поредица от сблъсъци през 2020 г. и 2021 г. Сателит в орбита около Марс потвърди местата на ударите, до 290 километра от апарата.

Първият метеорит, за който е получено потвърждение, се е разпаднал на поне три части, като всяка от тях е образувала кратер на повърхността на Червената планета.

На 11-секунден аудиозапис от този удар се чуват три звука, като единият наподобява този, издаван от метал при силно блъскане от вятър тук, на Земята.

My surroundings are peaceful and tranquil, allowing me to pick up vibrations from deep inside Mars. But in a first, I’ve also captured seismic waves from a more dramatic source: several meteoroids impacting miles away.



