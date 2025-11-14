Технологии

Google предлага AI да помогне в пазаруването за подаръци

Компанията използва момента, за да пусне нови умни функции

Мартин Дешев

14 ноември 2025, 10:03

Г одишният ритуал на празничното пазаруване, често очакван с радост, бързо се превръща в изтощителен маратон от безкрайно скролване, проследяване на цени и проверки на наличностите. Признавайки тази „рутина“, Google внедрява най-модерния си набор от генеративни и „агентни“ функции на изкуствения интелект досега, позиционирайки технологията си като най-добрия помощник на сезонния стрес от онлайн пазаруването. Като преминава отвъд обикновените резултати от търсенето към активно изпълнение на задачи от името на потребителя, Google иска да трансформира онлайн търговията от ръчна задача в автономно преживяване.

Въз основа на своята Shopping Graph (която обхваща повече от 50 милиарда продуктови обяви, от които 2 милиарда се актуализират всеки час) и своите Gemini AI модели, Google казва, че тези инструменти ще се справят с тежката задача на сравняване, проследяване и покупка - така че купувачът да се наслади на по-плавно пътуване. 

Първоначалното препятствие за всеки купувач е да разбере какво да купи и къде. Подобреният AI режим в търсенето на Google и приложението Gemini се справят с това чрез функцията разговорно пазаруване. Купувачите могат да се откажат от общи ключови думи и вместо това да използват естествен език – да питат неща като „уютни пуловери в топли есенни цветове“ или „издръжливо водоустойчиво яке за пътуване до Скалистите планини“.

Задвижван от Shopping Graph, изкуственият интелект предоставя изчерпателни, визуално богати отговори. Той автоматично генерира сравнителни таблици, извлича ключови данни от отзиви и потвърждава наличностите в реално време, позволявайки на потребителите да преминават бързо от вдъхновение към решение, без да отварят множество раздели и сайтове.

След като даден продукт бъде избран, следващото предизвикателство често е свързано с логистиката и ценообразуването, където „агентските“ функции на Google са на ред да помогнат. Новата функция Agentic Calling елиминира мъката от обаждане до множество магазини, за да се провери наличността.

Когато търсят артикул „близо до мен“, потребителите могат да изберат „Нека Google се обади“. Използвайки еволюция на своята технология Duplex, задвижвана от Gemini, изкуственият интелект автономно се обажда на местни фирми, като ясно се идентифицира и пита за наличност, текущи цени и всякакви специални промоции. Купувачът получава кратко обобщение чрез SMS или имейл, спестявайки загубено време в чакане или шофиране до магазина, само за да открие рафтовете празни.

Най-трансформиращата функция е новата Agentic Checkout, която ефективно превръща изкуствения интелект в личен агент за покупки. Тази функционалност използва съществуващото проследяване на цените на Google.

Потребителят може да проследява артикул, като посочва желания размер, цвят и максимален бюджет и ако цената падне, потребителят получава известие с опцията да избере „Купи за мен“. След това AI агентът навигира в уебсайта на търговеца, завършва транзакцията чрез Google Pay и изпраща потвърждението. Това премахва стреса от непрекъснатата проверка за продажби, като гарантира, че купувачите никога няма да пропуснат сделка, като същевременно напълно се освобождават от досадната последна стъпка на плащане.

Освен това, приложението Gemini има подобрения за онлайн пазаруване. Google активира функции за пазаруване в Gemini, така че можете да обмисляте идеи и да разглеждате продукти на едно място. Както Google казва: независимо дали планирате списък с подаръци, правите справка с бюджет или се вдъхновявате за Черен петък, приложението ще ви предостави списъци с продукти, сравнения и цени в реално време. 

Моментът е идеален: празничното пазаруване е най-натовареният, най-сложен и най-забързан период от годината. Сметките се трупат, сделките се редуват, а потребителите се чувстват подложени на натиск да действат, което го прави идеален момент за въвеждане на инструменти за пестене на време. Посланието на Google е ясно: като прехвърлят досадната работа на изкуствения интелект, купувачите могат да се съсредоточат върху това да се насладят на сезона, вместо да се притесняват за процеса на плащане. 

Въпреки това, ходът повдига и важни въпроси относно контрола, прозрачността и доверието. Когато позволи на Google да реши кога да купува и кой търговец да избере, потребителят отказва от известна свобода на действие. Купувачите може да се чудят как се избират сделки, как се класират търговците или дали системата предпочита определени партньори. Освен това, новите функции за автоматизация въвеждат потенциални съображения за сигурност или поверителност (въпреки че Google подчертава, че плащането се потвърждава от вас и само след като дадете разрешение).

Google смята, че потребителите ще се убедят в коректността, като използват функцията. Засега тя тръгва първо в САЩ.

Редактор: Мартин Дешев
Google изкуствен интелект търсачка интернет търсене технологии Gemini онлайн пазаруване онлайн магазини
