Технология на НАСА помага в откриването на хора, затрупани при земетресенията

С лед опустошителните земетресения в Турция и Сирия технология, проектирана от НАСА, намира приложение, помагайки на спасители на първа линия да откриват хора, затрупани от отломките, предаде ДПА, позовавайки се на американската космическа агенция.

Космическата агенция съобщи, че технологията е предоставена на спасителните екипи в Турция, за търсят хора, хванати в капана на развалините.

Прототипите на устройствата, наречени "Файндър" (FINDER, Finding Individuals for Disaster Emergency Response), са разработени първоначално от Лабораторията за реактивно движение на НАСА в сътрудничество с Министерството на вътрешната сигурност на САЩ, преди да бъдат лицензирани за компания "СпекОпс" (SpecOps).

At Rome Observatory learning about “Finding Individuals for Disaster and Emergency Response” (FINDER), technology developed by NASA to locate individuals buried under rubble. Can detect heartbeats buried under 10 feet of brick, mud, wood and other debrishttps://t.co/9Mi0tKRG4h pic.twitter.com/u99tNXUnMC