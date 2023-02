Силно земетресение разлюля Нова Зеландия

С илно земетресение разлюля днес Нова Зеландия, но няма данни за щети и пострадали, предаде ДПА.

Magnitude 5.7 earthquake strikes near the New Zealand capital Wellington, the USGS says. https://t.co/tJiZJH8AsH

Трусът е бил с магнитуд 6,1 и е бил близо до столицата Уелингтън, съобщи държавната сеизмологична служба на Нова Зеландия „Геонет“.

Земетресението е било в 19:30 ч. местно време на дълбочина 50 километра, което значи, че земетресението е било усетено сериозно, заяви още „Геонет“.

Повече от 61 000 души в цялата страна съобщиха, че са усетили труса.

#Earthquake confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M6.1 || 78 km NW of Lower Hutt (New Zealand) || 5 min ago (local time 19:38:07). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/QLRK4EGfmz