Свят

Турция иска да продаде руските С-400

Песков: Това е изключително чувствителна тема

Николай Киров Николай Киров

10 юли 2026, 22:59
Турция иска да продаде руските С-400
Източник: EPA/БГНЕС

Г оворителят на Кремъл Дмитрий Песков обяви, че Русия и Турция обсъждат възможността за продажба на системите за противовъздушна отбрана С-400, придобити от Турция, на трети страни. 

„Това е изключително чувствителна тема. В контакт сме с Турция по този въпрос и ще продължим нашите разговори“, заяви Дмитрий Песков, цитиран от турската телевизия „А ТВ“. Той обаче не пожела да навлезе в подробности по темата. 

Коментарът идва, след като по време на срещата на върха на НАТО в турската столица американският президент Доналд Тръмп обяви, че обмисля да върне Анкара в програмата за изтребители F-35, след като страната беше изключена от нея именно заради закупуването на руските системи С-400. 

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„Не съм взел решение напълно, но клоня към това да кажа: вижте, той е направил всичко, помагал ни е по толкова много начини… Това е най-добрият самолет, всеки го иска“, заяви Тръмп по време на пресконференция в Анкара. 

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган обаче не отговори какво точно му е казал Доналд Тръмп по този въпрос и какво възнамерява да прави Турция с руските системи за противовъздушна отбрана С-400, които доведоха до налагането на санкции срещу Анкара и изваждането на турските компании от програмата за F-35.

„Продължавайте да ме следвате“, каза Ердоган в отговор на въпроса.

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Въпросът за връщането на Турция в програмата предизвика и някои негативни реакции, като Израел и Гърция бяха сред страните, които възразиха срещу това намерение на Вашингтон. 

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Айше Сали    
С-400 Турция Русия
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