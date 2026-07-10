Турция иска да продаде руските С-400

Г оворителят на Кремъл Дмитрий Песков обяви, че Русия и Турция обсъждат възможността за продажба на системите за противовъздушна отбрана С-400, придобити от Турция, на трети страни.

„Това е изключително чувствителна тема. В контакт сме с Турция по този въпрос и ще продължим нашите разговори“, заяви Дмитрий Песков, цитиран от турската телевизия „А ТВ“. Той обаче не пожела да навлезе в подробности по темата.

Коментарът идва, след като по време на срещата на върха на НАТО в турската столица американският президент Доналд Тръмп обяви, че обмисля да върне Анкара в програмата за изтребители F-35, след като страната беше изключена от нея именно заради закупуването на руските системи С-400.

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„Не съм взел решение напълно, но клоня към това да кажа: вижте, той е направил всичко, помагал ни е по толкова много начини… Това е най-добрият самолет, всеки го иска“, заяви Тръмп по време на пресконференция в Анкара.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган обаче не отговори какво точно му е казал Доналд Тръмп по този въпрос и какво възнамерява да прави Турция с руските системи за противовъздушна отбрана С-400, които доведоха до налагането на санкции срещу Анкара и изваждането на турските компании от програмата за F-35.

„Продължавайте да ме следвате“, каза Ердоган в отговор на въпроса.

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Въпросът за връщането на Турция в програмата предизвика и някои негативни реакции, като Израел и Гърция бяха сред страните, които възразиха срещу това намерение на Вашингтон.