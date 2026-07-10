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Принц Хари и семейството му се срещнаха с крал Чарлз III за първи път от 4 години

Той е във Великобритания за петдневна поредица от благотворителни събития

Николай Киров Николай Киров

10 юли 2026, 23:10
Принц Хари и семейството му се срещнаха с крал Чарлз III за първи път от 4 години
Източник: Getty Images

К рал Чарлз и съпругата му кралица Камила се срещнаха със сина на британския монарх принц Хари, американската му съпруга - актрисата Меган Маркъл, и двете им деца, които са на посещение във Великобритания, съобщи "Ройтерс".

Обрат в кралската драма: Принц Хари се завръща в Бъкингамския дворец, но Меган и децата остават под въпрос

Хари посещава родината си само един или два пъти в годината, откакто публично се скара с баща си и с големия си брат - принц Уилям. Децата на Хари - 7-годишният Арчи и 5-годишната Лилибет, не са били в страната от 2022 година.

Изглеждаше, че Хари е в конфликт с Бъкингамския дворец заради мерките за сигурност около посещението му, както и във връзка с това къде ще отседне, отбелязва "Ройтерс".

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Той е във Великобритания за петдневна поредица от благотворителни събития, както и за да проследи делото, което бе завел срещу британски вестници.

Бъкингамският дворец към момента не е отговорил на запитване за коментар на срещата, посочва "Ройтерс".

Това е поредният епизод в една дълга и публично наблюдавана драма, започнала с решението на херцога и херцогинята на Съсекс да се оттеглят от ролята си на висши членове на кралското семейство през 2020 г. Този ход постави началото на нов живот за двойката в САЩ, но и доведе до отнемането на тяхната постоянна полицейска охрана, финансирана от данъкоплатците – въпрос, който продължава да бъде централен в отношенията им с Двореца и британските власти.

Следващите години бяха белязани от спорадични и внимателно следени посещения във Великобритания. Ключов момент беше пътуването на цялото семейство за Платинения юбилей на кралица Елизабет II през 2022 г. Това остава последната документирана визита на децата им Арчи и Лилибет в страната и единствената възможност, при която крал Чарлз се е срещал лично с внучка си.

Напрежението ескалира значително след публикуването на противоречивата автобиография на принц Хари, "Резервен", през януари 2023 г. Книгата задълбочи съществуващия разрив, особено с брат му принц Уилям, и направи всяко следващо събиране още по-сложно. Оттогава посещенията на Хари бяха предимно самостоятелни.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Владимир Арангелов    
Крал Чарлз Принц Хари Меган Маркъл
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