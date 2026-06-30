Технологии

Вредните навици за съхранение на данни могат да ни костват много

В наши дни сме свикнали съхранението на файлове да е лесно и практически неограничено, благодарение на карти памет, SSD и класически твърди дискове. Тези удобства обаче могат да ни струват много, защото влошават навиците ни за правилно съхранение

Мартин Дешев Мартин Дешев

30 юни 2026, 09:51
Вредните навици за съхранение на данни могат да ни костват много
Източник: iStock/GettyImages

П овечето хора не се замислят за данните си, докато нещо не се обърка. Повреден твърд диск, повреден SSD или случайно изтриване могат да погубят години снимки, документи и спомени. По ирония на съдбата, някои от най-големите рискове не идват от хардуерни повреди, а от начина, по който съхраняваме устройствата си за съхранение. С развитието на технологиите много потребители са развили навици, които всъщност могат да увеличат шансовете за загуба на ценни данни.

Преди годиони очевидните ограничения на хардуера принуждаваха потребителите да развиват строги, целенасочени навици за съхранение на информацията. Работата с компютър означаваше боравене с крехки Zip дискове, които можеха да станат жертва на прословутото „щракване на смъртта“, работа с деликатни IDE лентови кабели, които ограничаваха вътрешния въздушен поток и внимателно боравене с физическите носители, припомня How-to Geek.

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Днес, възходът на изключително бързите SSD, значително подобрените класически твърди дискове и автоматизираните облачни архиви създаде фалшиво чувство за постоянна сигурност. Осигурени от илюзията за неразрушимо съхранение, потребителите колективно възприеха небрежни навици, които активно заплашват да унищожат най-важните им архиви. Ето и някои от вредните навици, които стават все по-масови.

Третиране на SSD като дългосрочни архиви

SSD са бързи, безшумни и надеждни за ежедневна употреба. Много хора обаче предполагат, че са идеални и за дългосрочно офлайн съхранение. Това не винаги е така. За разлика от твърдите дискове, SSD съхраняват данни като електрически заряди във флаш паметни клетки. Ако SSD се остави без захранване за продължителни периоди, особено в топли среди, тези заряди могат бавно да се изчерпят.

Потребителските SSD обикновено са проектирани да съхраняват данни поне една година без захранване при нормални условия, но по-старите устройства и тези, съхранявани при високи температури, могат да загубят данни по-рано. Ако използвате SSD като резервно копие, той трябва да се включва периодично, за да може контролерът да обнови съхранените данни. Простото поставяне на SSD в чекмедже за няколко години не е добра идея.

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Оставяне на твърди дискове в опасни условия

Традиционните твърди дискове (HDD) имат различни слабости. Въпреки че не страдат от изтичане на заряд като SSD, те съдържат деликатни механични компоненти, които не търпят удари, вибрации, влага и екстремни температури. Подреждането на HDD в чекмеджета, излагането им на влажност или допускането им да изпитват повтарящи се температурни промени може да съкрати живота им. В идеалния случай твърдите дискове трябва да се съхраняват в защитни антистатични торбички или кутии на хладно и сухо място, където няма да бъдат ударени или изпуснати.

Подценяване на картите с памет

SD и microSD картите често се третират като постоянно хранилище, но те са много по-подходящи за прехвърляне на данни, отколкото за дългосрочното им съхранение. Флаш паметта в картите страда от много от същите ограничения като SSD дисковете. Ако се оставят неизползвани в продължение на години, особено в гореща или влажна среда, съхранените данни могат постепенно да се повредят или да станат нечетливи.

Евтините или фалшиви карти са особено уязвими, тъй като често използват флаш памет с по-ниско качество и могат да се повредят много по-рано от очакваното. Картите с памет също така са подлагани на значително износване, ако се използват непрекъснато в устройства като видеорегистратори, охранителни камери или дронове. Тези приложения многократно презаписват данни хиляди пъти, като в крайна сметка износват флаш клетките. Ето защо производителите предлагат специализирани карти с „висока издръжливост“, проектирани специално за постоянно записване.

Ако съхранявате незаменими снимки или видеоклипове на SD карта след почивка или важно събитие, не ги оставяйте там за неопределено време. Прехвърлете ги на компютър, архивирайте ги на друго устройство или в облачно хранилище и проверете дали файловете са копирани правилно, преди да форматирате картата. Картите с памет трябва да се считат за временно хранилище, а не за единственото ви копие на важни спомени.

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Поддържането само на едно копие

Може би най-голямата грешка от всички е да се предположи, че едно копие е достатъчно. Независимо дали е SSD, HDD или USB флаш устройство, всяко устройство за съхранение в крайна сметка се поврежда. Никоя технология не е вечна. Експертите продължават да препоръчват стратегията за архивиране 3-2-1: съхранявайте поне три копия на важни данни, съхранявани на два различни вида носители, като едното копие се съхранява извън офиса/дома или в облака. Това драстично намалява риска от загуба на всичко поради кражба, пожар, хардуерен срив или случайно изтриване.

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Забравянето на бекъпа

Много хора създават резервни копия веднъж и никога повече не ги преглеждат. За съжаление, резервните копия могат да се повредят без видимо предупреждение. Дисковете могат да се повредят безшумно, файловете могат да станат нечетливи, а софтуерът за архивиране може да спре да работи след актуализации. Резервното копие е полезно само ако действително може да бъде възстановено. Периодичната проверка на файловете и извършването на тестови възстановявания са задължителни.

Запълване на дисковете докрай

Устройствата за съхранение също така работят по-добре, когато имат свободно пространство. Пълното запълване на SSD намалява способността на контролера да управлява файловата структура ефективно и може да навреди на дългосрочната производителност. Твърдите дискове също така са склонни да стават по-бавни и по-фрагментирани, когато се приближават до пълния си капацитет. Оставянето на около 10–20% свободно пространство обикновено се счита за добра практика за поддържане на производителност и дълготрайност.

Пренебрегване на състоянието на диска

Съвременните SSD и HDD постоянно следят собственото си състояние чрез SMART диагностика, но много потребители никога не проверяват тази информация. Безплатните помощни програми, предоставяни от производителите на дискове, или инструменти за мониторинг на трети страни, могат да предупредят за нарастващи нива на грешки, лоши сектори или влошаване на състоянието на диска, доста преди да настъпи пълна повреда. Ранното предупреждение често осигурява достатъчно време за бекъп и подмяна.

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Приемането, че облакът решава всичко

Облачното съхранение е отличен инструмент за архивиране, но не бива да е единственият. Акаунтите могат да бъдат компрометирани, абонаментите може да изтекат, файловете могат да бъдат случайно синхронизирани и изтрити на всяко устройство, а онлайн услугите понякога претърпяват сривове. Облачното съхранение работи най-добре като един слой от по-широка стратегия за архивиране, а не като единствено решение. 

В крайна сметка, запазването на данните ви не е свързано с закупуването на най-скъпото устройство за съхранение. Става въпрос за развиване на добри навици. Защото, когато ценни файлове изчезнат, обикновено не технологията се е повредила първа, а планът за архивиране. 

Автор: Мартин Дешев
Редактор: Мартин Дешев
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