Сгъваемият iPhone е почти готов, ще стартира смело

О чаква се дългогодишният сгъваем iPhone на Apple да се превърне в едно от най-големите продуктови пускания на пазара на компанията от години. Според последните прогнози на анализатора Минг-чи Куо, Apple е практически готова със смартфона си и неговият дебют ще е още тази година. Също така ще излезе и в продажба в рамките на годината с амбициозна цел.

Куо казва, че в зависимост от веригата за доставки, ще бъдат произведени между 7 млн. и 8 млн. броя. Това е доста голям брой за такъв тип устройство. Вглеждането в детайлите обаче показва, че това ще бъдат доставените за производство части.

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Реално до търговската мрежа в рамките на 2026 г. ще достигнат доста по-малко телефони. За третото тримесечие на годината, т.е. с очаквания дебют през септември, ще бъдат доставени около 1 млн. броя. Това ще е достатъчно за задоволяване на първоначалната вълна, както и за Apple да прецени дали има достатъчно интерес за увеличаване на производството до прогнозирания висок брой.

Всичко това е доста по-малко спрямо очакваните 18-20 млн. броя от iPhone 18. Но трябва да имаме предвид, че сгъваемите смартфони все още са нишова категория, така че дебют с 1 млн. бройки и общо 7-8 млн. очаквани в рамките на годината всъщност е доста амбициозно.

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Сравнението с iPhone X е уместно. През 2017 г. Apple представи революционния телефон заедно със серията iPhone 8, но по-усъвършенстваният модел стана достъпен за предварителна поръчка едва в края на октомври и достигна до клиентите в началото на ноември. Производствените предизвикателства, свързани с OLED дисплея, системата Face ID и дизайна от край до край, принудиха Apple да отложи пускането му на пазара. Куо смята, че сгъваемият iPhone е изправен пред подобна ситуация, тъй като иновативният му дизайн и сложният производствен процес ще ограничат ранните обеми на производство.

Въпреки очаквания недостиг на доставки, търсенето може да остане изключително силно. Куо изчислява, че сгъваемият iPhone ще има премиум цена между 2300 и 2500 долара, което го прави най-скъпият смартфон на Apple досега. Въпреки това, разговорите му с оператори, търговци и дистрибутори показват, че интересът на потребителите ще е голям. Предварителните поръчки може да се разпродадат бързо, като прогнозите за доставка се простират от четири до шест седмици или повече, тъй като производството се затруднява да се справи с търсенето.

Ограниченото предлагане би могло да създаде и процъфтяващ пазар за препродажба. Куо смята, че ранните бройки може да се продават на цени от 50% до 100% над официалната цена на дребно на Apple, поради недостига и привлекателността на притежаването на първото сгъваемо устройство на компанията. Подобни ситуации са се случвали и при предишни продукти на Apple, но тогава цените не бяха толкова високи.

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Допълнителни анализи показват, че Apple умишлено поддържа консервативно производство за първото поколение. Компанията изглежда се е фокусирала върху осигуряването на качеството на продуктите и усъвършенстването на производствения процес, преди значително да увеличи производството в бъдещите версии. Наблюдателите в индустрията очакват сгъваемият iPhone от второ поколение да се възползва от подобрен производствен капацитет и по-широка наличност.

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Доклади на журналисти от индустрията, включително Джей Макгрегър от Forbes, подчертават, че Apple непрекъснато пренастройва производствените си цели, като изтласква прогнозите си към 10 милиона бройки, опитвайки се да се подготви за безпрецедентна вълна от потребителско търсене. Ако тези прогнози се окажат точни, първият сгъваем iPhone може да се превърне в едно от най-търсените устройства на Apple от години.