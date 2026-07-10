Масов бой с близо 100 души в Кърнаре

М асови сблъсък, в който са участвали около 100 души, е станал в късния следобед днес в карловското село Кърнаре. Информацията потвърдиха пред NOVA от полицията в Пловдив.

Сблъсъкът е бил между две враждуващи фамилии. На място веднага са били изпратени екипи на РУ-Карлово и пловдивския сектор "Специализирани полицейски сили".

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Служителите веднага са овладели конфликтната ситуация, при която участниците - общо около 100 души, взаимно се замеряли с твърди предмети.

Няма сериозно пострадали, но са нанесени материални щети по няколко автомобила. Десетина местни жители са отведени в районното управление, допълниха от полицията.

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Към момента обстановката в селото е спокойна, а полицейски патрули остават там до пълното възстановяване на обществения ред.