България

Масов бой с близо 100 души в Кърнаре

Полицейски патрули остават там до пълното възстановяване на обществения ред

Николай Киров Николай Киров

10 юли 2026, 20:06
Масов бой с близо 100 души в Кърнаре
Източник: iStock

М асови сблъсък, в който са участвали около 100 души, е станал в късния следобед днес в карловското село Кърнаре. Информацията потвърдиха пред NOVA от полицията в Пловдив.

Сблъсъкът е бил между две враждуващи фамилии. На място веднага са били изпратени екипи на РУ-Карлово и пловдивския сектор "Специализирани полицейски сили".

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Служителите веднага са овладели конфликтната ситуация, при която участниците - общо около 100 души, взаимно се замеряли с твърди предмети.

Няма сериозно пострадали, но са нанесени материални щети по няколко автомобила. Десетина местни жители са отведени в районното управление, допълниха от полицията. 

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Към момента обстановката в селото е спокойна, а полицейски патрули остават там до пълното възстановяване на обществения ред.

Редактор: Николай Киров
Източник: NOVA    
масов сблъсък Кърнаре Карлово
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