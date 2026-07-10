Има признаци, че Иран възстановява ядрената си програма

С ателитни изображения, получени и анализирани от Си Ен Ен, показват признаци, че Иран може би се опитва да възстанови ядрените си съоръжения.

Дейността повдига въпроси дали Иран е нарушил меморандума за разбирателство, подписан със САЩ в края на юни – дори преди президентът Тръмп обяви края му и да нареди нови удари.

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През юни Съединените щати нанесоха въздушни удари срещу ключови съоръжения на Ислямската република. Операцията беше насочена срещу трите основни центъра на иранската ядрена програма – подземният комплекс за обогатяване на уран във Фордо и съоръженията в Натанз и Исфахан.

Веднага след ударите администрацията на американския президент Доналд Тръмп обяви мисията за "пълен успех", довел до "цялостно унищожаване" на ядрения потенциал на Техеран. Това твърдение обаче беше оспорено от последващи оценки на американското разузнаване, според които ударите само са забавили програмата с няколко месеца, без да унищожат напълно основните ѝ компоненти.

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В отговор ирански официални лица, включително президентът Масуд Пезешкиан, заявиха, че страната ще възстанови разрушената инфраструктура "с още по-голяма сила".

Според Меморандума за разбирателство, сключен между Техеран и Вашингтон през юни, обаче "Иран потвърждава, че няма да придобива или разработва ядрени оръжия", освен се ангажира, че "ще запази настоящото статукво на ядрената си програма".