Има задържан за убийството на Ан Уидикомб

Б ританската полиция арестува 26-годишен мъж по подозрение в убийството на бившия министър и политик от партията „Реформирай Обединеното кралство“ Ан Уидикомб. 78-годишната Уидикомб беше открита мъртва в дома си, след като е получила тежки наранявания.

От полицията в графствата Девън и Корнуол съобщиха, че задържаният е британски гражданин и е арестуван в град Нютън Абът, намиращ се на около 15 километра от дома на Уидикомб в селски район на Югозападна Англия. Помощник-главният полицейски комисар Мат Лонгман заяви, че на този етап няма информация, която да сочи, че убийството е свързано с тероризъм или че е извършено по политически мотиви.

Стармър: Атака срещу демокрацията

Ан Уидикомб беше добре позната с консервативните си възгледи по обществените въпроси. Тя беше младши министър в правителството на консервативния министър-председател Джон Мейджър в периода 1992–1997 г., а по-късно стана говорител по въпросите на имиграцията и правосъдието в партията „Реформирай Обединеното кралство“ на Найджъл Фараж.

Съдебномедицинските експертизи и огледите на местопрестъплението продължават.

Британският министър-председател Киър Стармър отдаде почит на Уидикомб, като заяви, че отдава признание на „нейната всеотдайност през дългите години обществена служба“.

Убийството на Уидикомб връща вниманието към нападенията срещу британски политици. През последното десетилетие двама действащи депутати бяха убити. Депутатката от Лейбъристката партия Джо Кокс беше застреляна и намушкана по време на кампанията за Брекзит през 2016 г. от мъж, обсебен от нацистката идеология. През 2021 г. депутатът от Консервативната партия Дейвид Еймис беше намушкан смъртоносно от нападател, вдъхновен от терористичната групировка „Ислямска държава“.

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По време на цялата си политическа кариера Ан Уидикомб беше известна със своите консервативни позиции. Тя открито се противопоставяше на абортите и на изравняването на възрастта за даване на съгласие за хомосексуални и хетеросексуални отношения.

След като напусна британския парламент, през 2010 г. Уидикомб участва в популярното телевизионно танцово шоу „Strictly Come Dancing“.

По-късно тя се присъедини към Партията за Брекзит на Найджъл Фараж и беше член на Европейския парламент в периода 2019–2020 г. Последната ѝ политическа длъжност беше говорител по въпросите на имиграцията на партията „Реформирай Обединеното кралство“, която според последните социологически проучвания води в обществената подкрепа.

След съобщението за смъртта ѝ, още преди да бъдат оповестени подробности около разследването, нейни бивши колеги от Консервативната партия и „Реформирай Обединеното кралство“ изразиха съболезнования и почетоха паметта ѝ.

Бившият британски министър-председател Борис Джонсън написа в X, че Ан Уидикомб е била „героичен поддръжник на Брекзит и блестящ оратор, който умееше да вдъхновява консервативната публика до такава степен, че след нея беше много трудно да се излезе на сцената“.